Pilar no meio-campo, Pituca tem maior sequência de jogos no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Diego Pituca é um pilar no meio-campo do Santos, tanto é que deve fazer seu 39º jogo pelo Santos neste domingo diante do Bahia, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 19º e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O volante é valorizado por dar dinâmica no meio, além do bom passe e organização. Mesmo quando esteve em baixa, Pituca teve o apoio do técnico Cuca, que o manteve no time. Ele é o principal jogador a alcançar uma sequência tão expressiva.Vale pontuar que, com a grande sequência, Pituca está muito desgastado. Há um tempo a comissão estuda dar descanso ao volante, único 100% no Peixe. Porém, o próprio jogador já assumiu em entrevistas que é "fominha" e gosta de estar em campo mesmo com os desafios.

- Me cuido muito, falam que eu sou fominha, sou mesmo. Quero jogar - disse após a vitória sobre o Coritiba, no Couto Pereira.