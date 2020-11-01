Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pilar no meio-campo, Pituca tem maior sequência de jogos no Santos

Volante fará seu 39º jogo pelo Peixe neste domingo, diante do Bahia, pela 19º e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 07:00

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Diego Pituca é um pilar no meio-campo do Santos, tanto é que deve fazer seu 39º jogo pelo Santos neste domingo diante do Bahia, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 19º e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
O volante é valorizado por dar dinâmica no meio, além do bom passe e organização. Mesmo quando esteve em baixa, Pituca teve o apoio do técnico Cuca, que o manteve no time. Ele é o principal jogador a alcançar uma sequência tão expressiva.Vale pontuar que, com a grande sequência, Pituca está muito desgastado. Há um tempo a comissão estuda dar descanso ao volante, único 100% no Peixe. Porém, o próprio jogador já assumiu em entrevistas que é "fominha" e gosta de estar em campo mesmo com os desafios.
- Me cuido muito, falam que eu sou fominha, sou mesmo. Quero jogar - disse após a vitória sobre o Coritiba, no Couto Pereira.
Aos 28 anos, Pituca volta a ser o atleta com mais atuações na temporada. O mesmo ocorreu em 2019, quando foi a campo 59 vezes. Seu vínculo com o Santos vai até abril de 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados