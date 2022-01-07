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Philippe Coutinho tem nova chance de recuperar o bom futebol após altos e baixos nos últimos anos

Brasileiro de 29 anos foi emprestado pelo Barcelona ao Aston Villa e voltará ao país onde teve o auge da carreira. Atleta viveu montanha-russa de emoções nos anos anteriores ...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 11:49

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:49

Anunciado como reforço do Aston Villa nesta sexta-feira, o brasileiro Philippe Coutinho terá mais uma chance de demonstrar o bom futebol que o consagrou na época de Liverpool, quando chegou a ser apontado como um dos melhores do mundo. Depois de altos e baixos nos últimos anos, o meia-atacante de 29 anos quer dar a volta por cima, especialmente por ser ano de Copa do Mundo.E em meio à chegada do meia ao clube de Birmingham, o LANCE! mostra como foram os últimos anos da cria do Vasco. Desde sua saída do Liverpool, passando pela expectativa no Barcelona, o empréstimo ao Bayern e o retorno à Catalunha, e também a projeção da vida nova com um velho conhecido.
CHEGADA AO BARCELONAHá exatos quatro anos e um dia, Coutinho era anunciado como reforço do Barcelona, em uma negociação que custou 135 milhões de euros (R$ 526 milhões, à época), a maior contratação da história do clube catalão. Com a missão de substituir Neymar, que fora para o PSG, o brasileiro, entretanto, não decolou.
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Ao sair do Liverpool para defender o Barcelona no decorrer da temporada, o atleta não teve tempo de adaptação e foi obrigado a entrar no meio do fogo cruzado. Em 22 partidas disputadas pelo time blaugrana no primeiro semestre de 2018, o meia marcou nove gols e deu sete assistências.
Na reta final da temporada, uma grave lesão complicou ainda mais sua situação. Após passar por uma cirurgia no tornozelo direito, Philippe voltou nos últimos jogos do Bayern de Munique, mas não foi titular nenhuma vez quando estava totalmente recuperado.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
Crédito: PhilippeCoutinhonuncafoimetadedoqueseesperavanoBarcelona(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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