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futebol

Philippe Coutinho não está na mira do Arsenal nesta janela

Alguns veículos internacionais cogitaram uma possível troca entre Aubameyang e o meia-atacante do Barcelona, mas não existe nenhuma negociação entre as partes...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 13:33
Crédito: Sara Gordon / Barcelona
Philippe Coutinho não está na mira do Arsenal nesta janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar de alguns veículos cogitarem a possibilidade por uma troca entre os Gunners e o Barcelona envolvendo Aubameyang e o meia-atacante brasileiro, não há nenhuma negociação entre as partes.As informações indicam que a prioridade do clube catalão neste momento é vender jogadores e que os culés não pensam na chegada de nenhum atleta neste momento. E apesar do atleta formado no Vasco da Gama não fazer parte dos planos do técnico Ronald Koeman, sua saída é complexa.
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Apesar do brasileiro já ter aparecido na lista de pretendentes do Arsenal em outros mercados, o caso parece ser diferente em 2021. O clube inglês tem como prioridade a contratação de Martin Odegaard, jogador de confiança de Mikel Arteta e que não consegue espaço no Real Madrid.
Enquanto isso, o Barcelona se vê imerso em um grande problema. Em 2018, Coutinho chegou com o peso de ter sido a maior contratação da história do clube. Porém, o atleta não teve o rendimento esperado de quando era o grande protagonista de um Liverpool ainda em reconstrução.
Atualmente, o atleta possui o segundo maior salário do elenco culé, recebendo cerca de 24 milhões de euros (R$ 147 milhões) brutos por temporada, segundo o "As", e possui contrato até 2023. Além de ser um prejuízo econômico, o jogador não rende no aspecto esportivo e na última campanha participou apenas de 14 jogos devido as lesões musculares e no joelho.

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