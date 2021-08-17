Crédito: Sara Gordon / Barcelona

Philippe Coutinho não está na mira do Arsenal nesta janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar de alguns veículos cogitarem a possibilidade por uma troca entre os Gunners e o Barcelona envolvendo Aubameyang e o meia-atacante brasileiro, não há nenhuma negociação entre as partes.As informações indicam que a prioridade do clube catalão neste momento é vender jogadores e que os culés não pensam na chegada de nenhum atleta neste momento. E apesar do atleta formado no Vasco da Gama não fazer parte dos planos do técnico Ronald Koeman, sua saída é complexa.

> Veja a tabela da La Liga

Apesar do brasileiro já ter aparecido na lista de pretendentes do Arsenal em outros mercados, o caso parece ser diferente em 2021. O clube inglês tem como prioridade a contratação de Martin Odegaard, jogador de confiança de Mikel Arteta e que não consegue espaço no Real Madrid.

Enquanto isso, o Barcelona se vê imerso em um grande problema. Em 2018, Coutinho chegou com o peso de ter sido a maior contratação da história do clube. Porém, o atleta não teve o rendimento esperado de quando era o grande protagonista de um Liverpool ainda em reconstrução.