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Pezzolano mantém cautela no Cruzeiro por volta de Edu após lesão, mas admite peso da sua ausência

O atacante segue lesionado e time não foi bem nos jogos em que ele não esteve em campo, contra Remo e Tombense...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 15:13

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 15:13

O Cruzeiro teve muitas dificuldades no duelo com o Tombense, neste sábado, 23 de abril, em Muriaé, pela terceira rodada da Série B. A Raposa ficou no empate com o time do interior mineiro em 1 a 1, gols de Ciel, para Gavião Carcará, com Eduardo Brock, de pênalti, empatando o jogo para a equipe celeste. A equipe de Paulo Pezzolano encontrou um Tombense mais forte do que no Estadual, com boa organização tática, só conseguindo a igualdade com a interferência do VAR, que anotou a penalidade em Rodolfo. Para o treinador da Raposa, o resultado não foi como ele esperava, mas viu pelo lado positivo a situação, afirmando que o time pontuou e isso que importa neste momento da Série B. Pezzolano elogiou as estreias de Luvanor e Pais e lamentou a ausência de Edu, que segue fora da equipe por uma lesão. Confira o que disse o comandante celeste nos videos da matéria.
Foi o terceiro empate seguido do Tombense, que chegou aos três pontos, ocupando a 13ª colocação. A Raposa, com quatro pontos está na 10ª posição. Pezzolano quer que o Cruzeiro siga pontuando na Série B para não deixar os rivais escaparem na tabela-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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