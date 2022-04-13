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Pezzolano lamenta venda de Vitor Roque: 'É um jogador importante. Por mais que seja um menino, não é uma coisa fácil'

O técnico do Cruzeiro sentiu o baque da ausência do jovem atacante, que foi para o Athletico-PR, em uma transação surpresa para o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 17:47

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:47

O atacante Vitor Roque gerou um “baque” no técnico do Cruzeiro, que falou sobre a saida do jogador, de 17 anos, para o Athletico-PR, que desmontou o esquema do time mineiro, montado por Paulo Pezzolano. O comandante cruzeirense lamentou a ausência de Roque e mesmo entendendo a situação, da idade do jogador, disse que é uma coisa difícil para a equipe. Pezzolano também falou de campo e com a dificuldade da Raposa em deixar bolas “limpas” para o artilheiro Edu, autor do gol contra o Brusque, na primeira vitória da equipe azul na Série B. O uruguaio quera equipe abastecendo seu melhor jogador com muitas bolas. Confira o que disse o treinador celeste, Pezzolano tamgém cobrou que o time deixe bolas mais "limpas?" para o atacante Edu-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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