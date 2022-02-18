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Pezzolano justifica ausência de Maicon contra o Uberlândia e desconhece negociação com o Santos

O zagueiro estava nos planos do Peixe, mas com a saída de Fábio Carille, que pediu pelo jogador, a negociação pode esfriar...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:23
A saída de Fábio Carille do Santos pode deixar o torcedor do Cruzeiro ainda mais aliviado, pois o treinador estava insistindo para que o Peixe contratasse o zagueiro Maicon. A ausência do "God of Zaga" no jogo contra o Uberlândia, pelo Mineiro, aumentou o ruor que o defensor poderia sair do time azul.
Todavia, o técnico Paulo Pezzolano negou que haja algoe e explicou porque Maicon não esteve em campo. O ródízio de atletas é o grande motivo para Maicon naoter atuado. Pezzolano defendeu essa forma de trabalhar, pois poupa o time fisicamente e garante, segundo o uruguaio, intensidade em todos os jogos. Confira oque disse o treinador celeste nos vídeos da matéria. O técnico da Raposa defendeu o seu rodízio no elenco, alegando que precisa ter intensidade sempre em campo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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