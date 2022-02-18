Pezzolano justifica ausência de Maicon contra o Uberlândia e desconhece negociação com o Santos

A saída de Fábio Carille do Santos pode deixar o torcedor do Cruzeiro ainda mais aliviado, pois o treinador estava insistindo para que o Peixe contratasse o zagueiro Maicon. A ausência do "God of Zaga" no jogo contra o Uberlândia, pelo Mineiro, aumentou o ruor que o defensor poderia sair do time azul.

Todavia, o técnico Paulo Pezzolano negou que haja algoe e explicou porque Maicon não esteve em campo. O ródízio de atletas é o grande motivo para Maicon naoter atuado. Pezzolano defendeu essa forma de trabalhar, pois poupa o time fisicamente e garante, segundo o uruguaio, intensidade em todos os jogos. Confira oque disse o treinador celeste nos vídeos da matéria. O técnico da Raposa defendeu o seu rodízio no elenco, alegando que precisa ter intensidade sempre em campo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)