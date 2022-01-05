Pezzolano fala sobre planejamento e garante que time entra no Mineiro para levar o título estadual

O técnico Paulo Pezzolano já falou de forma oficial sobre seus planos no Cruzeiro. O uruguaio, de 38 anos, tem uma missão dura, que é conduzir a raposa de volta à elite do futebol brasilero em 2023. Porém, o treinador da Raposa quer acabar com a hegemonia do rival Atlético-MG, atual bicampeão estadual. Pezzolano tem um plano traçado par vencer o Mineiro e ainda falou dos motivos de ter aceitado o desafio no Cruzeiro e deu suas credenciais à torcida. Confira nos vídeos da matéria. Paulo Pezzolano e sua comissão técnica já estão conhecendo o elenco da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)