Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pezzolano fala sobre planejamento e garante que time entra no Mineiro para levar o título estadual
futebol

Pezzolano fala sobre planejamento e garante que time entra no Mineiro para levar o título estadual

O treinador uruguaio falou pela primeira vez como comandante da Raposa e já deu suas primeiras ideias do que fará...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 20:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:29

O técnico Paulo Pezzolano já falou de forma oficial sobre seus planos no Cruzeiro. O uruguaio, de 38 anos, tem uma missão dura, que é conduzir a raposa de volta à elite do futebol brasilero em 2023. Porém, o treinador da Raposa quer acabar com a hegemonia do rival Atlético-MG, atual bicampeão estadual. Pezzolano tem um plano traçado par vencer o Mineiro e ainda falou dos motivos de ter aceitado o desafio no Cruzeiro e deu suas credenciais à torcida. Confira nos vídeos da matéria. Paulo Pezzolano e sua comissão técnica já estão conhecendo o elenco da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados