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futebol

Petrópolis: Flamengo envia seis toneladas de suprimentos e informa novas doações; saiba como ajudar

Rubro-Negro já encaminhou cerca de seis toneladas de suprimentos destinados para as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:48
O Flamengo voltou a convocar seus torcedores, através das redes sociais, para para coletar donativos e levar as contribuições à cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, que passa por uma tragédia desde o início da noite desta terça-feira por causa de enchentes e deslizamentos de terra que soterraram casas, desde a última semana.
O clube já havia recebido e entregue doações, nos últimos dias, através de um ônibus próprio, e voltou a divulgar os locais de arrecadação, em conjunto à campanha "SOS Petrópolis". Confira abaixo os pontos de coleta:
Das 9h às 18h- Avenida Borges de Medeiros, 997, Entrada da Lagoa - CRF- Rua Prof. Eurico Rabelo - Portão 6 - Maracanãzinho- Rua da Gamboa, 246, Gamboa - Sede da Ação da Cidadania
- Via PIX: CNPJ - 00.346.076/001-73
​Necessita-se com urgência:Agua mineral, alimentos não perecíveis, roupas de cama, roupas infantis e de adultos, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal, máscaras de proteção e álcool em gel. Recentemente, o Flamengo informara que já enviou cerca de seis toneladas de suprimentos destinados para as vítimas de Petrópolis. Outros clubes do Rio também se mobilizaram para juntar doações.
Crédito: CriançasnaGáveaajudamnalocomoçãodosalimentosdoadospeloFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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