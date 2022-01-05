Petrolina-PE x Botafogo: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo pode garantir a classificação para a próxima fase da Copinha. Após vencer a Aparecidense, o time sub-20 do Alvinegro volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Petrolina-PE às 15h15, no Joaquinzão, em Taubaté.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube