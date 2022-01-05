Petrolina-PE x Botafogo: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo pode garantir a classificação para a próxima fase da Copinha. Após vencer a Aparecidense, o time sub-20 do Alvinegro volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Petrolina-PE às 15h15, no Joaquinzão, em Taubaté.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
Como o rival perdeu o primeiro jogo, o Alvinegro se garante matematicamente na fase mata-mata se conquistar mais um triunfo. Na 1ª rodada, Gabriel Tigrão foi o destaque, marcando dois gols.FICHA TÉCNICAPetrolina-PE x Botafogo
Data-hora: 06/01/2022, às 15h15Local: Estádio Joaquim Morais Filho, em Taubaté (SP)Árbitra: Fabiano Monteiro dos SantosAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Fabricio Porfirio de MouraOnde assistir: SporTV
Provável Botafogo: Lucas Barreto; Wendel Lessa, Reydson, Ewerton, Jefinho; Guilherme Liberato, Hugo Iglesias (Daniel Fagundes); Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão. Técnico: Ricardo Resende.
Desfalques: Kawan, Dudu e Gabriel Toebe (Covid-19)
Provável Petrolina: Weverton; João Carlos, Marcelo, Hebert, Eduardo; Laércio, Paulo Jayke, Alan, Anderson; Jany, Tourinho. Técnico: Francisco de Assis.