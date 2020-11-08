Pessimista com Felipe Melo, Palmeiras espera por reavaliação

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

Durante a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama, na tarde deste domingo (8), em São Januário, o volante Felipe Melo torceu o tornozelo esquerdo, aos 34 minutos do segundo tempo, em um lance no qual o jogador do Vasco caiu sobre o seu pé. O capitão deixou o gramado carregado e preocupa a comissão técnica do Palmeiras.

O camisa 30 será avaliado nesta segunda-feira (9), porém o problema é considerado grave e o atleta é mais um que vai se juntar a extensa lista de desfalques do técnico Abel Ferreira. Sem descartar fratura, o Palmeiras quer fazer exames de imagem para entender a lesão.Como Abel já havia feito as cinco substituições, o Verdão atuou por 18 minutos, contando os acréscimos, com um a menos na vitória. O treinador lamentou a contusão:

– Tem sido uma grande surpresa não só pelo corre, mas quando cheguei, falaram “ele é velho, ele foi top”. Quando eu vi o jogo, vi um jovem de 37 anos correndo como menino. Uma pena. Amanhã vamos fazer os exames e espero que não seja nada grave – afirmou o treinador.