Pesquisa do IBOPE Repucom mostra que 240 mil flamenguistas tem o Atlético-MG como segundo time

Crédito: Os dados do IBOPE chamou atenção pela rivalidade histórica que existe entre os dois times ao longo dos anos-(Marcelo Cortes / Flamengo

Por supostamente ainda ser o país do futebol, o Brasil abriga torcedores de diversas origens e gostos que se declaram fiéis às suas agremiações. Todavia, uma pesquisa do IBOPE Repucom revelou que muitos amantes do futebol tem mais de um time no coração. E, um dos dados mais chamativos do levantamento, feito em 2017, é que milhares de flamenguistas tem o Atlético-MG como segunda equipe.

O dado chama atenção, pois os torcedores dois clubes têm rivalidade de década. Ainda segundo dados da pesquisa, cerca de 240 flamenguistas tem o Galo como segunda opção na hora de torcer.