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Pesquisa do IBOPE Repucom mostra que 240 mil flamenguistas tem o Atlético-MG como segundo time

O levantamento, feito em 2017, demonstrou que o brasileiro possui simpatia por mais de um time e que o maior grupo é de rubro-negros que também torcem pelo Galo...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 22:42

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 22:42

Crédito: Os dados do IBOPE chamou atenção pela rivalidade histórica que existe entre os dois times ao longo dos anos-(Marcelo Cortes / Flamengo
Por supostamente ainda ser o país do futebol, o Brasil abriga torcedores de diversas origens e gostos que se declaram fiéis às suas agremiações. Todavia, uma pesquisa do IBOPE Repucom revelou que muitos amantes do futebol tem mais de um time no coração. E, um dos dados mais chamativos do levantamento, feito em 2017, é que milhares de flamenguistas tem o Atlético-MG como segunda equipe.
O dado chama atenção, pois os torcedores dois clubes têm rivalidade de década. Ainda segundo dados da pesquisa, cerca de 240 flamenguistas tem o Galo como segunda opção na hora de torcer.
O dado foi compartilhado pelo diretor-executivo do Ibope Repucom, José Colagrossi. A pesquisa ouviu 6 mil torcedores presencialmente em todo o país e outros 2 mil de forma online. Haveria novo levantamento este ano, mas a pandemia do novo coronavírus impediu que o trabalho fosse realizado.

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