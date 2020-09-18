Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perto do Z-4, Confiança e Guarani abrem a rodada de sexta-feira da Série B

Azulão e Bugre medem forças a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Arena Batistão...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 22:33
Crédito: Divulgação
A 10ª rodada da Série B tem continuidade nesta sexta-feira e o primeiro jogo do dia acontece na Arena Bastistão, entre Confiança e Guarani, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).Como chegam
Sem vencer nas últimas duas rodadas, o Confiança trocou o comando técnico e aposta em Daniel Paulista, responsável por conduzir o acesso do Azulão à Série B. No seu primeiro desafio, o treinador terá que quebrar o jejum de vitórias e evitar um retorno ao temido Z-4.
Já o Bugre tenta manter um bom retrospecto como visitante. Se dentro do Brinco de Ouro o time de Campinas não vence, pelo menos fora de casa costuma aprontar e foi onde venceu seus dois jogos.
Situação na Tabela
Após 9 jogos disputados, o Confiança e Guarani somam 8 pontos. O Bugre aparece na 15ª colocação e o Azulão é o 16º colocado.
Prováveis Escalações:
Confiança: Jean, Madison, Luan, Matheus Mancini, Djalma, Amaral, Jeferson Lima, Everton, Reis, Bruno Paraíba e Ari Moura.
Guarani: Jefferson, Cristovam, Wálber, Didi, Bidu, Deivid, Eduardo Person, Murilo Rangel, Bruno Sáveio, Waguininho e Rafael Costa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados