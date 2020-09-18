Perto do Z-4, Confiança e Guarani abrem a rodada de sexta-feira da Série B

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A 10ª rodada da Série B tem continuidade nesta sexta-feira e o primeiro jogo do dia acontece na Arena Bastistão, entre Confiança e Guarani, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).Como chegam

Sem vencer nas últimas duas rodadas, o Confiança trocou o comando técnico e aposta em Daniel Paulista, responsável por conduzir o acesso do Azulão à Série B. No seu primeiro desafio, o treinador terá que quebrar o jejum de vitórias e evitar um retorno ao temido Z-4.

Já o Bugre tenta manter um bom retrospecto como visitante. Se dentro do Brinco de Ouro o time de Campinas não vence, pelo menos fora de casa costuma aprontar e foi onde venceu seus dois jogos.

Situação na Tabela

Após 9 jogos disputados, o Confiança e Guarani somam 8 pontos. O Bugre aparece na 15ª colocação e o Azulão é o 16º colocado.

Prováveis Escalações:

Confiança: Jean, Madison, Luan, Matheus Mancini, Djalma, Amaral, Jeferson Lima, Everton, Reis, Bruno Paraíba e Ari Moura.