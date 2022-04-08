Perto do término do contrato, Deyverson não deve mais jogar pelo Palmeiras: 'Compreendo a decisão'

O término de um ciclo está próximo de ser concretizado no Palmeiras. Isso porque Deyverson, que tem contrato com o clube somente até o meio do ano, não deve mais ser relacionado para as partidas e, assim, pode ter feito sua despedida na final do Paulistão-2022, em que conquistou o título. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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A decisão foi tomada em comum acordo entre o jogador, seu estafe e a diretoria palmeirense. A comissão técnica está ciente e concordou com as tratativas. Vale destacar que o atacante não será afastado e continuará treinando com o o elenco até 30 de junho, quando termina seu vínculo.

- Tenho uma relação transparente com a diretoria do Palmeiras e compreendo a decisão de não ser mais relacionado para os jogos, uma vez que não seguirei no clube. Sou muito grato à torcida e ao clube. Aqui eu vivi os melhores momentos da minha carreira. Continuarei me dedicando aos treinos, como sempre fiz, até o último dia do meu contrato – disse o centroavante ao GE.De acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, há o entendimento de que o momento é de dar oportunidades àqueles jogadores que fazem parte dos planos, ao mesmo tempo em que não "prende" Deyverson, que não terá limitação de jogos no Brasileirão, por exemplo, caso receba uma proposta para sair nesse meio tempo. A situação é vista como boa para ambas as partes.

Quando Deyverson sair, o Palmeiras não deverá ter uma compensação financeira e facilitará o rompimento antecipado se houver uma boa oferta para o jogador. Como o camisa 16 foi contratado com verba emprestada pela Crefisa, ficou acordado que o clube terá de ressarcir os cerca de R$ 19 milhões em até dois anos para a empresa, que segue sendo a patrocinadora máster.

Desde 2017 no Verdão, Deyverson tem 144 jogos e 31 gols com a camisa alviverde. Em 2018, ele marcou o gol do título Brasileirão e em 2021 ele voltou a ser herói ao marcar o gol do título da Libertadores, sobre o Flamengo. Em sua trajetória pelo clube, ele mais dois títulos: a Recopa-2022 e o Paulistão-2022.