futebol

Perto do Internacional, volante Gabriel fica fora dos relacionados no Corinthians

Jogador já se despediu dos companheiros no CT Joaquim Grava e aguarda detalhes burocráticos para ser anunciado no Colorado...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 17:24

Está tudo bem encaminhado para que o volante Gabriel não jogue mais pelo Corinthians. O jogador está próximo do acerto com o Internacional, e nem foi relacionado pro compromisso corintiano neste domingo (6), contra o Ituano, às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. As tratativas para que o jogador fosse para o Colorado já existia há alguns dias, mas ganhou forças na tarde da última quarta-feira (2), horas antes do clássico entre Corinthians e Santos, pelo Paulistão. Existia até a dúvida se o camisa 5 seria cortado do jogo, mas ele foi para o banco de reservas, ainda que não tenha entrado em campo.
Na última sexta-feira (4), inclusive, Gabriel foi até o CT Joaquim Grava e se despediu dos seus companheiros de Timão.
Apenas alguns detalhes burocráticos separam o acerto, que deve acontecer nos próximos dias.
Contratado pelo Corinthians em 2017, vindo do rival Palmeiras, Gabriel fez 238 partidas com a camisa corintiana e conquistou quatro títuilos: o tri paulista entre 2017 e 2019, e o Brasileirão de 2017.
Crédito: Gabriel jogou pelo Corinthians durante quatro temporadas (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

