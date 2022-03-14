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Perto do Corinthians, Júnior Moraes pede ajuda ao povo da Ucrânia: 'Não podemos somente olhar'

Provável novo atacante do Timão se mobilizou nas redes para ajudar os ucranianos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 17:32

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:32

O atacante brasileiro, naturalizado ucraniano, Júnior Moraes, que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians, usou suas redes sociais para pedir ajuda às famílias ucranianas que estão sofrendo com a guerra envolvendo a Rússia.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
- Estamos com o coração partido e horrorizados com a tragédia que está acontecendo na Ucrânia. São milhões de famílias, entre elas mulheres, crianças e idosos, que nesse exato momento estão sob o ataque de bombas, fugindo sem rumo. Estão todos desabrigados, com frio, sede, fome e com medo. Forçados a abandonar tudo que construíram para salvar a própria vida, tornando-se assim refugiados do dia para a noite - afirmou.
Antes de conseguir fugir da Ucrânia, o atacante de 34 anos que teve marcante passagem pelo Shakhtar Donetsk doou 1,67 milhão de grívnias (cerca de R$ 290 mil) para o governo do país. Já em solo brasileiro, ele pediu para que os outros contribuam com o que for possível.
- Não podemos somente olhar para isso, temos que agir. Estou fazendo doações e gostaria que você se unisse a mim e minha família para socorrer e dar suporte aos que estão sofrendo. Vamos doar para a Shift360, ajudando essas crianças inocentes e suas famílias. Por favor, façam doações. Doe o quanto você puder, hoje mesmo - concluiu.
Como tem cidadania ucraniana, o atleta corria risco de ser chamado para defender o país contra os militares russos. A Ucrânia está dificultando saída dos homens de 18 a 60 anos do país.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão Júnior Moraes está em solo brasileiro, onde possui negociações avançadas com o Timão. Apenas detalhes burocráticos separam o atacante de 34 anos do alvinegro paulista, que irá oferecer dois anos de contrato ao jogador. O pai do atleta, Aluísio Guerreiro, afirmou que o filho está muito próximo de fechar acordo com o Corinthians.
Crédito: MomentoemqueJúniorMoraesconseguiuretornaraoBrasil(Foto:RafaelOliva/LANCE!

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