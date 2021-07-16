Perto do Corinthians, Giuliano foi responsável direto por 110 gols nas últimas cinco temporadas

Crédito: Divulgação/Istanbul Basaksehir

O Corinthians está muito próximo de anunciar seu primeiro reforço para 2021 e ele deve ser um nome de peso. Trata-se de Giuliano, jogador com passagens pelo futebol europeu e pela Seleção Brasileira. Nas ultimas temporadas, o meia tem acumulado números significativos por onde passou, credenciais que o Timão espera que ele reproduza utilizando o manto alvinegro em breve. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Giuliano passou as últimas cinco temporadas atuando fora do pais, ou seja, desde que deixou o Grêmio, em meados de 2016, para defender o Zenit, da Rússia. De lá para cá ele passou também pela Turquia e pela Arábia Saudita, sempre deixando sua marca com gols marcados ou com assistências.

Somando todos os números desse período, Giuliano participou diretamente de 110 gols de suas equipes. Foram 67 tentos e 43 assistências, na grande maioria das vezes atuando como meia centralizado, na armação do time, mas também chegou a jogar como centroavante, ponta pela direita e como um meio-campista mais recuado, porém em momentos pontuais, sem tanta frequência.A última temporada, no entanto, acabou sendo a pior delas, quando o meia defendeu o Istanbul Basaksehir, da Turquia. Além de o time ter passado por má fase, o brasileiro não era titular, jogando apenas 15 das 32 partidas desde o início, algo atípico nesses últimos anos no exterior. Assim, foram somente três gols e cinco assistências, totalizando oito participações diretas, 0,25 por jogo.

Já na temporada 2019/2020, Giuliano defendeu o Al Nassr, da Arábia Saudita. Por lá foram 35 jogos (34 deles como titular), 13 gols marcados e oito assistências, totalizando 21 participações diretas, média de 0,6 por partida.

Na temporada anterior, em 2018/2019, Giuliano começou pelo Fenerbahçe, da Turquia, e depois passou a defender o Al Nassr. Naquele ano, somados os dois clubes, foram 46 jogos, 19 gols marcados e 11 assistências, totalizando 30 participações diretas em tentos das equipes, média de 0,65 por partida.

Em 2017/2018, atuando primeiro pelo Zenit, da Russia (sem marcar gols), e depois pelo Fenerbahçe, ele se dividiu entre meia e centroavante durante a temporada. Ao todo foram 38 partidas, em que marcou 15 gols e deu seis assistências, totalizando 21 participações diretas, média de 0,55 por jogo.

A temporada 2016/2017, a primeira dessa segunda passagem pela Europa, foi a melhor de Giuliano em termos de números, quando defendeu o Zenit. Naquele ano foram 38 jogos (35 deles como titular), 17 gols marcados e 13 assistências, totalizando 30 participações em tentos, media de 0,79 por partida.

São essas credenciais que fazem com que o Corinthians aposte nessa contratação como um nome de peso, para mudar o patamar da equipe nesta temporada. Aos 31 anos, Giuliano ainda tem "lenha para queimar" e chegar para ser titular de Sylvinho na disputa do Brasileirão. A expectativa é que o anúncio do reforço seja feito nos próximos dias. O acordo é iminente.

Confira os números citados acima:

2016/2017 - Zenit​38 jogos17 gols13 assistências30 participações diretas (0,79 por jogo)​2017/2018 - Zenit e Fenerbahçe38 jogos15 gols6 assistências21 participações diretas (0,55 por jogo)

2018/2019 - Fenerbahçe e Al Nassr46 jogos19 gols11 assistências30 participações diretas (0,65 por jogo)

2019/2020 - Al Nassr35 jogos13 gols8 assistências21 participações diretas (0,6 por jogo)

2020/2021 - Istanbul Basaksehir​32 jogos3 gols5 assistências8 participações diretas (0,25 por jogo)