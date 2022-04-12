Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perto do Botafogo, Gustavo Sauer é um dos maiores garçons do Português

Atacante pode ser anunciado pelo Alvinegro nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 13:09

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:09

O Botafogo segue forte no mercado em busca de reforços. E um dos nomes que devem pintar em General Severiano nos próximos dias é o de Gustavo Sauer, atacante de 28 anos de idade, que atualmente defende o Boavista, de Portugal.Pouco conhecido no Brasil, tendo atuado apenas por Joinville, Metropolitano e Paraná antes de ir para o exterior, em 2016, Sauer vive sua grande temporada da carreira até então. O brasileiro é um dos principais destaques do Campeonato Português, aparecendo entre os dez melhores de algumas estatísticas ofensivas importantes.
Em 26 jogos da Liga - são 31 ao todo na temporada, somando as taças nacionais -, Gustavo marcou seis vezes e deu seis assistências para gol. O meia-atacante é o 7º maior garçom da competição. Além disso, aparece em segundo no ranking de passes decisivos, com 62, segundo dados do site Sofascore. Apesar de ser canhoto, Sauer vem atuando pelo lado direito do ataque do Boavista, exatamente para utilizar uma de suas principais armas: o chute de média distância. O corte para o meio é uma das características do atacante que vem sendo o maior finalizador da equipe e o 12º do campeonato, com 56 tentativas. Dos seis gols marcados, dois foram de fora da área.
Confira mais estatísticas de Gustavo Sauer, possível reforço do Botafogo:
GUSTAVO SAUER NO PORTUGUÊS 2021/2022- Dados Sofascore
26 jogos6 gols (23º)6 assistências (7º)​56 finalizações (12º)​62 passes decisivos (2º)7 grandes chances criadas (20º)​46 dribles (8º)
Crédito: SauerdeverseronovoreforçodoBotafogo(Montagem:Lance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados