Perto do Botafogo, Gustavo Sauer é um dos maiores garçons do Português

O Botafogo segue forte no mercado em busca de reforços. E um dos nomes que devem pintar em General Severiano nos próximos dias é o de Gustavo Sauer, atacante de 28 anos de idade, que atualmente defende o Boavista, de Portugal.Pouco conhecido no Brasil, tendo atuado apenas por Joinville, Metropolitano e Paraná antes de ir para o exterior, em 2016, Sauer vive sua grande temporada da carreira até então. O brasileiro é um dos principais destaques do Campeonato Português, aparecendo entre os dez melhores de algumas estatísticas ofensivas importantes.

Em 26 jogos da Liga - são 31 ao todo na temporada, somando as taças nacionais -, Gustavo marcou seis vezes e deu seis assistências para gol. O meia-atacante é o 7º maior garçom da competição. Além disso, aparece em segundo no ranking de passes decisivos, com 62, segundo dados do site Sofascore. Apesar de ser canhoto, Sauer vem atuando pelo lado direito do ataque do Boavista, exatamente para utilizar uma de suas principais armas: o chute de média distância. O corte para o meio é uma das características do atacante que vem sendo o maior finalizador da equipe e o 12º do campeonato, com 56 tentativas. Dos seis gols marcados, dois foram de fora da área.