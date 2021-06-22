Perto do 'adeus', Ramiro segue atuando pelo Corinthians e recebe elogios pelo comprometimento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ele pode não ser o jogador preferido do torcedor do Corinthians, mas tem um respeito enorme internamente no clube. Estamos falando de Ramiro, que começou sua trajetória no Timão em 2019 e em breve dará um "até logo" para os companheiros, já que será emprestado para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Até o dia 30 de junho, porém, ele segue se entregando ao máximo pelo time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que chegou ao Alvinegro, com status de grande contratação pelo que fez no Grêmio, o versátil meio-campista acumulou 105 partidas pelo clube. Apesar de ser um elemento extremamente útil para todos os técnicos que passaram pelo Parque São Jorge nesses dois anos e meio, o camisa 8 não carregou muitos fãs na Fiel torcida, muito diferente do que representa internamente.

Já negociado por empréstimo de um ano com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde terá seus salários pagos integralmente, Ramiro tem poucos dias até se despedir do Corinthians, ou pelo menos dar um "até logo", se o novo clube não exercer a opção de compra. Até lá, porém, engana-se quem pensa que ele tem tirado o pé para evitar qualquer lesão que prejudique o negócio.

- Isso a gente deixa mais para frente. Não é para agora. Tenho contrato com o clube e até o ultimo dia que eu estiver aqui vou me esforçar ao máximo para ajudar a equipe e a comissão com o que eu puder colaborar - afirmou o volante depois da vitória por 4 a 0 sobre o River Plate-PAR, no dia 26 de maio.Naquele dia, ele marcou dois gols e teve uma de suas melhores atuações pelo Timão. Desde então foram mais sete jogos (todos os disputados pelo time no periodo, sendo três como titular. Essa contagem não deve parar por aí, já que serão mais três partidas até o fim do mês e que ele só não atuará por lesão, suspensão ou opção técnica, mas Sylvinho sabe que poderá contar com ele.

- Do Ramiro eu tenho um feedback muito bom dentro do grupo, um atleta na concepção da palavra, com uma carreira e uma construção grande, faz parte do nosso dia a dia de treinos, todos os dias muito bem, não há necessidade de conversar com ele. É um atleta que nos dá a oportunidade de jogar por fora, como fez, mas é um atleta que pode jogar nesse tripé por dentro - analisou o treinador corintiano depois do 0 a 0 com o Bahia, no último domingo.