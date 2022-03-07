Perto de ser anunciado pelo Botafogo, Philipe Sampaio se despede do Guingamp: 'Não te esquecerei jamais'

Os novos passos da carreira de Philipe Sampaio renderam uma publicação no Instagram. O zagueiro que passa por exames médicos antes de assinar com o Botafogo por duas temporadas se despediu do Guingamp, clube francês que ele defendia.- Não te esquecerei jamais. Fiquei muito feliz em vestir essa camisa. Os momentos e lições que vivemos eu levarei para o resto da minha vida. Obrigado, Guingamp - publicou o defensor, em francês.