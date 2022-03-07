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Perto de ser anunciado pelo Botafogo, Philipe Sampaio se despede do Guingamp: 'Não te esquecerei jamais'

Zagueiro de 27 anos passa por exames no Glorioso após 44 jogos pela equipe francesa. Lucas Piazon curtiu a publicação do provável futuro companheiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 15:07

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:07

Os novos passos da carreira de Philipe Sampaio renderam uma publicação no Instagram. O zagueiro que passa por exames médicos antes de assinar com o Botafogo por duas temporadas se despediu do Guingamp, clube francês que ele defendia.- Não te esquecerei jamais. Fiquei muito feliz em vestir essa camisa. Os momentos e lições que vivemos eu levarei para o resto da minha vida. Obrigado, Guingamp - publicou o defensor, em francês.
O detalhe na publicação é a curtida de Lucas Piazón. O meia-atacante de 28 anos também está por detalhes para ser anunciado - este por empréstimo até o fim deste ano - pelo Botafogo.
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Crédito: PhilipeSampaiofoiumjogadorimportanteparaoGuingamp(Foto:Divulgação/Guingamp

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