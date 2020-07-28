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Perto de se tornar pai, Gatito tenta trocar fralda e se emociona: 'Sempre esperei esse momento'

Goleiro do Botafogo passa por teste surpresa e vai às lágrimas com depoimentos do pai e da namorada; filha terá o apelido de 'Gatitinha'...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:49
Crédito: Michele Iassanori/Muitamídia
Gatito Fernández está à espera da primeira filha. O goleiro do Botafogo será pai e passou por um "teste", realizado pela equipe da BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, nesta terça-feira. O paraguaio foi desafiado a trocar uma fralda e comentou sobre a nova fase da vida.
- É um momento muito importante da minha vida, me sinto mais maduro em todos os sentidos. Estamos muito tempo juntos, estávamos tentando, graças a Deus esse neném está a caminho. Minha família está feliz também, o meu pai está esperando a neta - afirmou.
O goleiro afirmou que pegar pênaltis é mais fácil do que trocar fraldas, mas que vai pegar a prática com o passar do tempo. Gatito também falou que ele e a namorada, Silvia Magalhães, tiveram a decisão da filha nascer no Brasil e que já tem até apelido, seguindo a "tradição" da família.- Estou em uma nova etapa na minha vida esperando o nascimento da nossa bebê. Estou com muita expectativa e ansiedade, igual de um jogo importante. Pode apelidar de Gatitita Fernández. A gente brinca que minha irmã já tem o apelido de Gatita, Gatitita é o apelido certo agora - brincou.
Após a brincadeira envolvendo fraldas, Gatito recebeu mensagens de Gato Fernández, seu pai, e da própria Silvia, mãe da 'Gatitinha', que afirmou que o goleiro do Botafogo é 'o melhor pai que a filha deles poderia ter'. Além disso, o clube presenteou o camisa 1 com roupas com a estampa do Alvinegro para a futura filha. O paraguaio, marcado por ser uma pessoa fria, foi às lágrimas.
- Aí derruba. (A filha) Chegou no momento que estamos mais maduros, momento certo aqui no clube e feliz, por isso decidimos ter a nossa neném aqui no Brasil. Eu sempre via os meus companheiros ganhando esse presente e sempre esperei esse momento, então muito obrigado - comentou.

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