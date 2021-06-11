Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Perto de renovar, Marcos Felipe se redime após falhas e volta a ganhar confiança no Fluminense
futebol

Perto de renovar, Marcos Felipe se redime após falhas e volta a ganhar confiança no Fluminense

Goleiro foi dado como responsável pela perda do título do Estadual, mas vem sendo importante para o sucesso do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 06:00

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de conquistar a vaga no fim de 2020, Marcos Felipe é, pela primeira vez na carreira, titular do gol do Fluminense desde o início de uma temporada. Em meio a alguns dos maiores desafios da equipe nos últimos anos, como a Libertadores, o goleiro vive altos e baixos, mas vem de partidas de superação após ser dado como o responsável pela perda do título do Campeonato Carioca para o Flamengo.
> Dois anos de Mário Bittencourt no Fluminense: relembre fatos marcantes e confira um balanço da gestão
Apesar da derrota para o Red Bull Bragantino que acabou garantindo a classificação do Flu na Copa do Brasil, Marcos Felipe foi bem mais uma vez. De acordo com números do "SofaScore", foram pelo menos sete defesas, sendo cinco dentro da área. O arqueiro foi um dos atletas do time principal que abriu mão de mais dias de férias para estrear já na terceira rodada do Estadual, junto a Roger Machado. Desde então, esteve em todas as partidas disputadas pelo Flu, mesmo quando o time era todo reserva.
Veja os resultados da Copa do Brasil
O bom momento, mesmo diante de algumas críticas, aumentou a confiança interna no trabalho de Marcos Felipe, que já tem um acordo encaminhado para a renovação de contrato. O goleiro de 25 anos está por detalhes de assinar uma extensão até o fim de 2023, quando receberá aumento salarial e um voto de fé no trabalho.Na derrota para o Flamengo no Carioca, Marcos Felipe foi mal nos três gols dos rivais. No entanto, na Libertadores, apesar de uma falha na estreia contra o River Plate (ARG), chegou a ser decisivo, especialmente na vitória fora de casa contra o Santa Fe. Na estreia da Copa do Brasil, o goleiro fez um milagre nos minutos finais contra o Red Bull Bragantino, que acabou sendo decisivo por conta da derrota no jogo de volta.
– Eu digo para os atletas que eles não devem dar a volta por cima para mostrar ao ambiente externo a recuperação. Ele tem que focar no seu rendimento, nos seus números. Depois da final (do Carioca), onde muitos atribuíram falhas do Marcos à perda do título, dei os parabéns a ele logo no jogo seguinte, quando estava pressionado pelo ambiente externo e fez um grande jogo. Isso mostra que um jogador vai se fortalecendo com esses eventos. Não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você se levanta e tem possibilidade de reagir. Tenho por mim que escolhi ser treinador porque quero crescer como pessoa. As dificuldades dessa profissão fazem você crescer como pessoa - disse o técnico Roger Machado após a partida da última quarta-feira.
Com o sonho de ser ídolo do Flu, Marcos Felipe sempre manifestou o desejo de ficar e construir sua história. Vivendo o melhor momento da carreira, o goleiro estreou na equipe principal em 2016. Até o fim de 2019 era apenas a terceira opção do Fluminense. No total, soma 53 partidas oficiais como profissional, sendo 51 como titular. Ele chegou a ter uma passagem pelo Macaé em 2015, mas, exceto por este momento, sempre vestiu a camisa do Tricolor.
Marcos Felipe e o Fluminense voltam a entrar em campo no próximo domingo, em novo confronto com o Red Bull Bragantino. O duelo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, será às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados