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Perto de marca importante, Fred traça metas para o Fluminense no Brasileirão e elogia elenco

Atacante do Tricolor tem 11 gols na temporada e pode se tornar o segundo maior artilheiro da história da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 15:12

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:12

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O atacante Fred tem sido o principal nome do Fluminense nesta temporada. Máquina de quebrar recordes, o jogador pode fazer a estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo e tem algumas marcas em vista. Com dois títulos no currículo, ambos pelo Tricolor, o artilheiro fará sua décima edição do torneio e quer sonhar alto. O camisa 9 ficou fora da primeira rodada, no empate em 0 a 0 com o São Paulo no Morumbi, no último sábado, mas está à disposição diante do Cuiabá, às 11h (de Brasília), em São Januário.
> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
- Todo Brasileiro é especial, porque é uma das competições mais difíceis de se disputar. E é uma competição em que me sinto completamente em casa, pelo histórico de gols e os títulos que conquistamos aqui no Fluminense. Mas a gente sabe também da responsabilidade que é, e por isso temos que encarar todo jogo como uma final. São mais 37 e vamos com a mesma seriedade pra essa partida contra o Cuiabá - disse o atacante, ao site oficial.
Veja a tabela do Brasileirão
No Brasileirão, a principal marca é de subir no ranking dos maiores artilheiros da história do campeonato. Ele já é o líder no quesito na era dos pontos corridos, mas, na lista geral, contabilizando todos os formatos de disputa, está em quarto. Com 152 gols, Fred mira ultrapassar Edmundo (153) e Romário (154). Roberto Dinamite (190) é o líder isolado.
- O objetivo é fazer um campeonato ainda melhor que o do ano passado, e a cada jogo fazer melhor do que fizemos no anterior. Nós vamos com essa meta de jogo a jogo. Não dá, para em um campeonato de 38 rodadas em que todos têm qualidade, postular algo. A gente prefere seguir da mesma forma, ir trabalhando por fora, sério, e quando a gente entrar em campo manter essa pegada de encarar qualquer adversário, de igual para igual, agredindo para ganhar os jogos - avaliou.Aos 37 anos, Fred é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 11 gols em 14 jogos. A equipe vive uma verdadeira maratona de partidas nos primeiros meses da temporada e seguirá nesta pegada pelo menos até o fim de julho. Fred exaltou a montagem do elenco e disse que o time sabe virar a chave entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil quando preciso.
- A gente tem que se adaptar ao que nós temos. E aqui não temos tido lesões, no segundo tempo dos jogos nosso time vem sobrando em termos de força e velocidade. Temos o privilégio de dizer que neste momento não estamos sentido (a maratona). É lógico que tem jogo que a gente chega um pouco mais desgastado. Mas nós criamos uma identidade, um jeito de jogar aqui que a gente supera tudo e isso acaba nos fortalecendo. Outra coisa boa é que nosso elenco deu uma encorpada, os moleques que subiram têm muita qualidade, as contratações foram boas e a manutenção da base do ano passado fortaleceu muito a gente - completou.

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