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Perto de estreia no Paulistão, Sylvinho segue com dilema para montar o meio-campo do Corinthians

Nos dois jogos-treinos do Timão, o técnico manteve o sistema tático, mas alterou algumas peças do meio-campo Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 06:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 06:30

Há menos de uma semana para a estreia no Campeonato Paulista, diante da Ferroviária, o técnico Sylvinho vem desenhando a equipe titular para os primeiros duelos do Corinthians. Enquanto alguns setores parecem estar com as peças definidas, o treinador tem um enorme dilema no meio-campo.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
No primeiro jogo-treino da temporada, onde o Timão derrotou a Inter de Limeira, o técnico testou uma formação com Gabriel de primeiro volante, e Giuliano e Paulinho sendo os dois homens mais avançados.
Naquela ocasião, Sylvinho não pode usar Renato Augusto e Willian, que não iniciaram a pré-temporada junto com o restante do elenco por estarem contaminados com a Covid-19.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
Já no segundo jogo-treino, onde o time do Parque São Jorge superou o Grêmio Osasco Audax, o treinador seguiu com Gabriel na função de primeiro volante, mas Giuliano teve a parceria de Renato Augusto no complemento do meio-campo. Paulinho liderou a equipe reserva ao lado de Cantillo e Du Queiroz.
Com a tendência de que Lucas Piton ganhe mais oportunidades na lateral-esquerda, e Mantuan atue como falso nove até a diretoria contratar o sonhado centroavante, o meio-campo é o setor mais indefinido, e dessa forma mais disputado, para o início de temporada.
Buscando um equilíbrio entre defesa e ataque, é pouco provável que Sylvinho utilize Giuliano, Paulinho e Renato Augusto ao mesmo tempo (apenas em determinados contextos, principalmente se o Corinthians estiver em desvantagem no segundo tempo), já que os três tem características mais ofensivas, e Gabriel parece ser o escolhido para ser o "cão de guarda" da equipe.
Dessa forma, a tendência é que o treinador deixe um desses meias no banco de reservas, e isso será determinado pela competição, adversário e estado físico de cada atleta.
A primeira partida do Corinthians no Paulistão será na terça-feira (25), às 21h, diante da Ferroviária, na Neo Química Arena. O clube já iniciou a venda de ingressos.
Crédito: Paulinho,RenatoAugustoeGiulianobrigamporvaganomeio-campo(Fotos:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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