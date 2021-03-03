Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Perto de conseguir o passaporte europeu, Hélio Júnior, ex-Galo, pode render grana extra para o clube
futebol

Perto de conseguir o passaporte europeu, Hélio Júnior, ex-Galo, pode render grana extra para o clube

Atualmente no Bahia, o lateral-esquerdo tem gerado interesse de times do Velho Mundo, e o alvinegro pode se beneficiar pelo mecanismo de solidariedade da  FIFA...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:46
Crédito: Hélio Júnior tem passagens por seleções de base e está próximo de se tornar jogador comunitário na Europa-(CBF/Divulgação
O lateral-esquerdo Hélio Júnior, de 20 anos, revelado pelo Atlético-MG e atualmente no Bahia, está perto de conseguir seu passaporte europeu, obtendo a cidadania italiana com o assessoria da CAFAGGI GROUP, o que facilitará sua ida para clubes do Velho Continente. Hélio, que teve bom desempenho na Copa do Brasil Sub-20, chegando ao vice-campeonato da competição de base, tem chamado atenção de times da Europa, o que pode ser benéfico para o Galo. A equipe mineira, como formadora do jovem lateral, pode receber uma compensação financeira pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Hélio chegou ao alvinegro em 2013 e teve toda sua formação no Atlético, chegando ao profissional em 2019, fazendo um jogo pelo time principal, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Hélio, com passagens por seleções de base, te, outra característica de seu jogo que pode gerar negócios tanto para o Galo, quanto para o Tricolor de Aço: a versatilidade. O lateral-esquerdo também atua como meia mais avançado, compondo o meio de campo quando é preciso. Com possibilidades de retorno à Europa, após breve passagem pelo Portimonense-POR, em 2019, Hélio Júnior não deixa de focar no Bahia primeiro, antes de pensar em nova jornada fora do país. - Sou grato ao clube por todo suporte que vem me dando e tento corresponder dentro de campo. Procuro evoluir a cada dia aqui no Bahia e tenho sonho de compor o elenco profissional. Venho me preparando para isso e estarei pronto para quando acontecer. Na vida tudo é um passo de cada vez e vou buscando cada vez mais essa evolução diária - disse o lateral, que já esteve nos treinamentos da Seleção Brasileira sob o comando de Tite, auxiliando na preparação do time principal durante a Copa América de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados