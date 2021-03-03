Perto de conseguir o passaporte europeu, Hélio Júnior, ex-Galo, pode render grana extra para o clube

O lateral-esquerdo Hélio Júnior, de 20 anos, revelado pelo Atlético-MG e atualmente no Bahia, está perto de conseguir seu passaporte europeu, obtendo a cidadania italiana com o assessoria da CAFAGGI GROUP, o que facilitará sua ida para clubes do Velho Continente. Hélio, que teve bom desempenho na Copa do Brasil Sub-20, chegando ao vice-campeonato da competição de base, tem chamado atenção de times da Europa, o que pode ser benéfico para o Galo. A equipe mineira, como formadora do jovem lateral, pode receber uma compensação financeira pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Hélio chegou ao alvinegro em 2013 e teve toda sua formação no Atlético, chegando ao profissional em 2019, fazendo um jogo pelo time principal, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Hélio, com passagens por seleções de base, te, outra característica de seu jogo que pode gerar negócios tanto para o Galo, quanto para o Tricolor de Aço: a versatilidade. O lateral-esquerdo também atua como meia mais avançado, compondo o meio de campo quando é preciso. Com possibilidades de retorno à Europa, após breve passagem pelo Portimonense-POR, em 2019, Hélio Júnior não deixa de focar no Bahia primeiro, antes de pensar em nova jornada fora do país. - Sou grato ao clube por todo suporte que vem me dando e tento corresponder dentro de campo. Procuro evoluir a cada dia aqui no Bahia e tenho sonho de compor o elenco profissional. Venho me preparando para isso e estarei pronto para quando acontecer. Na vida tudo é um passo de cada vez e vou buscando cada vez mais essa evolução diária - disse o lateral, que já esteve nos treinamentos da Seleção Brasileira sob o comando de Tite, auxiliando na preparação do time principal durante a Copa América de 2019.