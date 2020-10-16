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Perto da liderança na Série B, Chapecoense joga em casa diante do Vitória

Enquanto equipe catarinense pensa em alcançar o Cuiabá, os baianos precisam vencer para interromper jejum de quatro rodadas...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 16:38

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:38

Crédito: Liamara Polli/Photo Premium/Lancepress!
A Rodada 16 do Campeonato Brasileiro da Série B que começou na última terça-feira (13) com a surpreendente derrota do Cuiabá para o Guarani terá sua abertura das partidas do próximo sábado (16) no embate entre Chapecoense e Vitória na Arena Condá às 16h.
Para a equipe de Umberto Louzer, especulado no Cruzeiro e que preferiu se manter no Verdão do Oeste, ganhar significa igualar em número de pontos com o atual líder da competição com as mesmas 32 unidades. E, se o triunfo vier por dois gols de diferença, o time de Chapecó ultrapassa o Cuiabá no saldo.
Do outro lado do confronto, a situação é mais delicada em muito pelo fato do Leão da Barra não ter vencido nas últimas quatro rodadas, somando apenas um dos 12 pontos possíveis. Com isso, das imediações do G4, o Vitória acabam caindo para à 13ª colocação tendo 18 unidades e vê a zona de rebaixamento apenas a quatro pontos.
Apenas uma novidade e um desfalque foram notados dentre as peças recentemente disponíveis ao técnico Eduardo Barroca. Enquanto o meio-campista Lucas Cândido esté reabilitado do seu problema no tornozelo, o também meio-campista Fernando Neto sequer foi relacionado por conta de lesão muscular.
Já para Louzer, o número de desfalques é mais considerável: Anderson Leite, Denner (ambos por problemas físicos), Thiago Ribeiro (mal estar) e Alan Ruschel (em recuperação da Covid-19) estão fora de combate. Porém, o meia Vini Locatelli finalizou a transição após lesão e está apto a ser escalado, inclusive, como titular.

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