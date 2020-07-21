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futebol

Pernambucano: Veja o caminho de Santa Cruz e Náutico no mata-mata

Enquanto o Santinha aguarda a semifinal, o Timbu encara o Central nas quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:37

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:37

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
Se o Sport passa por um momento delicado na reta final do estadual, Santa Cruz e Náutico, as outras duas forças de Pernambuco, não podem dizer o mesmo, já que a dupla ostenta o sonho do título.Confira abaixo a situação de cada time na Segunda Fase:
Santa Cruz
O desempenho do Santinha na fase de classificação foi formidável. Sob o comando de Itamar Schulle, o Tricolor não tomou conhecimento dos rivais e garantiu a melhor campanha, com 25 pontos, em 27 possíveis.
Na rodada final, o Santa Cruz ajudou a eliminar o Sport, um dos maiores rivais e agora espera de camarote o desfecho das quartas de final, já que a melhor campanha o colocou entre os semifinalistas.
Na semi, o Santa espera o vencedor do duelo entre Náutico e Central, que acontece no fim de semana.
Náutico
Embalado pelo acesso à Série B na temporada passada, o Náutico mostrou que está focado no estadual e, apesar da instabilidade nos últimos jogos, a equipe de Gilmar Dal Pozzo mostrou poder de decisão.
Quando precisou definir, o Timbu bateu o Salgueiro e ficou com uma das vagas nas quartas de final. O adversário é o Central. Caso o clube dos Aflitos avance, ele faz a semi diante do Santa Cruz.

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