Pernambucano: Sport peca nas finalizações e empata sem gols com o Afogados

Crédito: Partida aconteceu em Afogados da Ingazeira (Anderson Stevens/Sport

Jogando fora de casa no Estádio Vianão, o Sport bem que tentou, mas não teve sucesso em tirar o zero do placar em confronto diante do Afogados válido pelo Campeonato Pernambucano que terminou com um ponto para cada lado. >Campeonato Pernambucano e sua classificação atualizadaCRIAÇÃO COM POUCA CONCLUSÃO

Posse de bola, mobilidade, transições com muita gente no ataque... todos esses elementos estavam presentes na forma que o Leão da Ilha escolheu para atuar na visita ao time do Pajéu. Todavia, na hora de converter esse volume em oportunidades, a equipe dirigida interinamente por César Lucena pecava bastante, só conseguindo ser mais insinuante na primeira etapa na cobrança de falta onde Thiago Neves forçou uma defesa complicada do arqueiro Léo.

A MELHOR DOS MANDANTES

Com a natural redução do ritmo físico do time de Recife na reta final do tempo inicial, o time da Ingazeira parece ter se sentido mais à vontade para não se limitar a retrair suas linhas e tentar somente se defender das investidas do Sport. Foi nesse período que a bola aérea (arma mais usada pela Coruja com a dificuldade de conectar passes mais perto da grande área adversária) se fez presente com Piauí conseguindo cabecear o cruzamento de Thalison onde viu a pelota passar muito perto da trave esquerda de Luan Polli.

TEIMANDO EM NÃO ENTRAR​Em meio a segunda etapa que transcorria de maneira semelhante a primeira com o Sport aparecendo bem mais no ataque e o Afogados buscando oportunidades pontuais em bolas mais esticadas, o jovem Ewerton recebeu uma excelente bola no bico da pequena área, sem marcação e de frente para p arqueiro Léo. Entretanto, faltou tranquilidade para o lateral-direito por vezes improvisado no ataque quando ele pegou embaixo da bola e isolou.

Do lado interiorano, a melhor oportunidade até então veio na violenta batida de falta executada por Gabriel Gonçalves onde o travessão (depois do desvio feito por Luan Polli) acabou parando o chute.

FINAL TENSO

Por conta de um erro na saída do gol protagonizada por Luan Polli, o jogo de imposição territorial e no volume de jogo ficou notoriamente ameaçado com o arqueiro tocando com a mão na bola fora da área após ser enganado no tempo de bola e recebendo o cartão vermelho direto.

Sendo assim, o confronto ganhou uma nova dose de emoção em sua reta final onde, apesar dos esforços principalmente do Afogados em fazer valer a vantagem numérica, o marcador do Vianão não se movimentou.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAAFOGADOS 0 x 0 SPORT

Local: Estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira (PE)Data e hora: 07/04/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: Hugo Soares Dias FigueiredoAssistentes: Clovis Amaral da Silva e Michel Ferreira do Nascimento​Cartões amarelos: Betinho, Patric, Iago Maidana (SPO)Cartões vermelhos: Luan Polli (SPO)

AFOGADOS (Técnico: Sérgio China)

Léo, Matheus Damasceno, Heverton, Janelson (Cal Rodrigues, aos 5'/1°T, Ronda, aos 27'/1°T e Lukinhas, aos 30'/2°T) e Gabriel Gonçalves; Arez, Jordan (Wendell Nery, aos 31'/2°T), Vinícius Vargas e Frank, Thalison e Piauí.

SPORT (Técnico: César Lucena)