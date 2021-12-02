Permanências de Vitor Marinho e Vitinho no Botafogo dependem de venda de Marcelo Benevenuto

O Botafogo teve duas baixas na equipe sub-20. Os contratos de empréstimo de Vitor Marinho e Vitinho se encerraram nesta quarta-feira e a dupla retornou ao Resende, clube de origem. A permanência dos dois no Alvinegro está diretamente atrelada à possível venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza - o zagueiro está cedido ao Leão pelo Glorioso.+ Esposa de Marco Antônio faz postagem em tom de despedida do Botafogo: ‘Quem sabe voltamos’

O LANCE! explica: o Resende, por ter feito parte da formação de Benevenuto, também tem uma porcentagem dos direitos econômicos dele. O 'xis' da questão, portanto, seria o Botafogo aproveitar a possível negociação para tentar englobar os valores para ter Vitinho e Vitor Marinho de forma definitiva.

Enderson Moreira, treinador do Botafogo, gostou da dupla - principalmente Vitinho. O meia chegou a jogar uma partida pelo time profissional do Alvinegro e foi relacionado para alguns compromissos da Série B do Brasileirão.

O Fortaleza tem a intenção de ficar com Benevenuto de forma definitiva e o fim do Campeonato Brasileiro deve selar essa negociação. As partes, enquanto isso, buscam um denominador comum quanto aos valores. Agora, contudo, mais dois nomes também aparecem como "interessados" no negócio.