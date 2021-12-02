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Permanências de Vitor Marinho e Vitinho no Botafogo dependem de venda de Marcelo Benevenuto

Jogadores, dois dos destaques do time sub-20 na temporada, retornaram ao Resende após empréstimo com o Alvinegro acabar; Resende tem parte do zagueiro do Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 05:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 05:00

O Botafogo teve duas baixas na equipe sub-20. Os contratos de empréstimo de Vitor Marinho e Vitinho se encerraram nesta quarta-feira e a dupla retornou ao Resende, clube de origem. A permanência dos dois no Alvinegro está diretamente atrelada à possível venda de Marcelo Benevenuto ao Fortaleza - o zagueiro está cedido ao Leão pelo Glorioso.+ Esposa de Marco Antônio faz postagem em tom de despedida do Botafogo: ‘Quem sabe voltamos’
O LANCE! explica: o Resende, por ter feito parte da formação de Benevenuto, também tem uma porcentagem dos direitos econômicos dele. O 'xis' da questão, portanto, seria o Botafogo aproveitar a possível negociação para tentar englobar os valores para ter Vitinho e Vitor Marinho de forma definitiva.
Enderson Moreira, treinador do Botafogo, gostou da dupla - principalmente Vitinho. O meia chegou a jogar uma partida pelo time profissional do Alvinegro e foi relacionado para alguns compromissos da Série B do Brasileirão.
O Fortaleza tem a intenção de ficar com Benevenuto de forma definitiva e o fim do Campeonato Brasileiro deve selar essa negociação. As partes, enquanto isso, buscam um denominador comum quanto aos valores. Agora, contudo, mais dois nomes também aparecem como "interessados" no negócio.
Crédito: EmprestadopeloBotafogo,MarceloBenevenutosedestacanoFortaleza(Foto:BrunoOliveira/FEC

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