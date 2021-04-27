Permanência de dupla segue incerta no Corinthians: 'Ainda não definimos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Enquanto o Corinthians vive suas primeiras definições esportivas na temporada com classificação no Paulistão e disputa decisiva na Copa Sul-Americana, os dirigentes têm situações a serem resolvidas, como as renovações ou não de contrato com o Jemerson e Otero, que têm vínculo com o clube somente até junho. Por ora, isso segue sem definição e sem pressa para acontecer.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, Alessandro e Roberto de Andrade, responsáveis pelo departamento de futebol do Timão, foram questionados sobre o tema e deixaram claro que nada ainda foi resolvido.

Diretor de futebol desta gestão, Roberto disse que vai aguardar o término do vínculo para ter uma posição mais definitiva e não pensa em repor as possíveis saídas, já que vem tanto a zaga quanto o meio bem servidos de opções.- Vamos falar do Jemerson, o vínculo dele vence em junho, ainda não resolvemos o que vamos fazer, vamos aguardar chegar mais perto da data para ter uma solução. Na posição do Jemerson temos outros cinco centrais, de defesa, caso ele não fique conosco, não tem que repor ninguém. No caso do Otero a mesma coisa. Tem essa meninada que subiu da base, estamos tentando. Ficar alguém da base, não significa que não vamos trazer ninguém, caso haja necessidade. Para o início do Brasileiro, pensamos em trazer alguém.

Alessandro, gerente de futebol alvinegro, reforçou a fala de Roberto e garantiu que ainda não foi decidido se os atletas permanecem ou não no clube, nem mesmo para tratar da parte financeira. Para ele, o tempo irá mostrar o que pode ser feito e o prazo é tranquilo para tratar dessa decisão.

- O Roberto muito bem disse, em uma resposta anterior, que ainda não foi definido. Não decidimos a permanência, ou não, desses atletas para poder falar sobre valores, ordem financeira, custo-benefício, rendimento técnico. Não passaria primeiro por uma decisão nossa, mas vamos deixar o tempo mostrar. Falamos muito aqui por questões financeiras, diminuir a folha, continuamos com meta de diminuir, sempre pensamos em absorver qualidade técnica ao grupo e o elenco, mas estamos dentro de um prazo tranquilo e seguro para decidir normalmente - completou o ex-jogador.