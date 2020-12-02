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Perfis oficiais do Galo e de Sérgio Sette Câmara entram na zoação pela eliminação do Fla na Libertadores

As duas contas compartilharam um vídeo de outro perfil zoando o Rubro-Negro, que  foi derrotado nos pênaltis pelo Racing-ARG...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:18
Crédito: O alvinegro mineiro entrou na zoação com a eliminação do Fla na Libertadores-(Crédito: Humor Esportivo
A rivalidade dos atleticanos com o Flamengo sempre foi intensa. E, após a eliminação do Rubro-Negro da Libertadores, em derrota nos pênaltis para o Racing-ARG, na noite de terça-feira, 1º de dezembro, no Maracanã. Os perfis oficiais no Twitter do Atlético-MG e do presidente Sérgio Sette Câmara, entraram na zoação com o Flamengo pela saída precoce da competição sul-americana. Os dois perfis compartilharam um vídeo publicado por Alex Domingos, que possui um conta que faz sucesso com os atleticanos, tendo 20 mil seguidores, por fazer piadas. Ele postou a música “Aquele Abraço”, lançada em 1969 por Gilberto Gil para tirar sarro dos cariocas. O verso da canção que diz “Alô, torcida do Flamengo: aquele abraço!”, foi enfatizado no vídeo que pode ser visto no fim deste texto. A zoação com o Flamengo pelos atleticanos foi a terceira em 2020, já que o Rubro-Negro perdeu os dois jogos pelo Brasileiro(1 a 0 no turno e 4 a 0 no returno). Os cariocas acumulam duas eliminações em menos de um mês, já que caíram na Copa do Brasil em derrotas duplas para o São Paulo, na fase quartas de final.

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