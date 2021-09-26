Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Perfil do CSA chama jogadores do Cruzeiro de 'descontrolados' após briga depois da partida em BH
futebol

Perfil do CSA chama jogadores do Cruzeiro de 'descontrolados' após briga depois da partida em BH

Os atletas das duas equipes se envolveram em uma confusão após o fim da partida, que teve a derrota do time mineiro para os alagoanos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 19:08

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 19:08

Crédito: Jogadores de Cruzeiro e CSA se envolveram em uma briga generalizada no Independência-(Reprodução/Redes Sociais
Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o CSA pela 26ª rodada da Série B, houve uma confusão e briga entre jogadores das duas equipes, neste domingo, 26 de setembro, no Independência. O volante Adriano, do time mineiro, iniciou uma discussão com os jogadores alagoanos nos vestiários do CSA. O ato gerou uma briga entre as duas delegações. Não houve relatos do que Adriano teria dito aos jogadores alagoanos que culminou no atrito e vias de fato entre os atletas. A confusão só parou depois que a Polícia Militar e os seguranças de ambos os clubes intervieram no confronto físico. Os policiais e os seguranças dos dois clubes agiram para evitar que o conflito ganhasse as arquibancadas do estádio, já que o torcedor do Cruzeiro estava muito insatisfeito com o time depois de mais um resultado ruim na Série B, que afasta a equipe cada vez mais do sonho de acesso. O perfil do CSA fez piada com a confusão,falando que o Cruzeiro estava “descontrolado”. Veja abaixo. O nervosismo da Raposa era evidente antes do fim do jogo, quando Rafael Sobis foi expulso após reclamar com o árbitro por uma falta cometida. A conta para conseguir manter alguma chance de acesso ainda é complicada. O Cruzeiro não pode mais perder nenhuma partida na Série B. Novo revés “enterra” de vez a possibilidade de acesso. A Raposa está com 31 pontos, na 13ª colocação, 13 a menos do que o CRB, quarto colocado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados