Perfil do CSA chama jogadores do Cruzeiro de 'descontrolados' após briga depois da partida em BH

Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o CSA pela 26ª rodada da Série B, houve uma confusão e briga entre jogadores das duas equipes, neste domingo, 26 de setembro, no Independência. O volante Adriano, do time mineiro, iniciou uma discussão com os jogadores alagoanos nos vestiários do CSA. O ato gerou uma briga entre as duas delegações. Não houve relatos do que Adriano teria dito aos jogadores alagoanos que culminou no atrito e vias de fato entre os atletas. A confusão só parou depois que a Polícia Militar e os seguranças de ambos os clubes intervieram no confronto físico. Os policiais e os seguranças dos dois clubes agiram para evitar que o conflito ganhasse as arquibancadas do estádio, já que o torcedor do Cruzeiro estava muito insatisfeito com o time depois de mais um resultado ruim na Série B, que afasta a equipe cada vez mais do sonho de acesso. O perfil do CSA fez piada com a confusão,falando que o Cruzeiro estava “descontrolado”. Veja abaixo. O nervosismo da Raposa era evidente antes do fim do jogo, quando Rafael Sobis foi expulso após reclamar com o árbitro por uma falta cometida. A conta para conseguir manter alguma chance de acesso ainda é complicada. O Cruzeiro não pode mais perder nenhuma partida na Série B. Novo revés “enterra” de vez a possibilidade de acesso. A Raposa está com 31 pontos, na 13ª colocação, 13 a menos do que o CRB, quarto colocado.