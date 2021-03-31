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Perfeito em finais na última temporada, Palmeiras entra em abril com duas decisões pela frente

Com indefinição do Paulista, Verdão tem três jogos confirmados para o próximo mês e com títulos a serem decididos pela Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A uma semana do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras se prepara para duas decisões em um intervalo de sete dias, um vez que entre os confrontos contra o Defensa y Justicia, da Argentina, em 7 e 14, encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, dia 11, no Mané Garrincha.Já com Abel Ferreira no banco de reservas, o Verdão coloca à prova o bom momento em finais. Na última temporada, o time chegou em três e venceu todas. Faturou o Campeonato Paulista, com Vanderlei Luxemburgo, e, posteriormente, levou a Libertadores e Copa do Brasil sob o comando do treinador português.
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Este será o quarto mês seguido com decisões. O duelo no Maracanã foi em janeiro, a ida da final da Copa do Brasil em Porto Alegre aconteceu em fevereiro e a volta, no Allianz Parque, ocorreu em março. Contra os argentinos, a volta tem o mando palmeirense e está marcada para o Mané Garrincha.
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Enquanto ainda não sabe quando o Campeonato Paulista poderá ser disputado, o elenco alviverde se prepara para os três compromissos já marcados para abril. Caso o bom retrospecto da última temporada continue, o torcedor pode comemorar mais duas conquistas para manter os 100% de aproveitamento em decisões.

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