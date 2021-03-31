Perfeito em finais na última temporada, Palmeiras entra em abril com duas decisões pela frente

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A uma semana do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras se prepara para duas decisões em um intervalo de sete dias, um vez que entre os confrontos contra o Defensa y Justicia, da Argentina, em 7 e 14, encara o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, dia 11, no Mané Garrincha.Já com Abel Ferreira no banco de reservas, o Verdão coloca à prova o bom momento em finais. Na última temporada, o time chegou em três e venceu todas. Faturou o Campeonato Paulista, com Vanderlei Luxemburgo, e, posteriormente, levou a Libertadores e Copa do Brasil sob o comando do treinador português.

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Este será o quarto mês seguido com decisões. O duelo no Maracanã foi em janeiro, a ida da final da Copa do Brasil em Porto Alegre aconteceu em fevereiro e a volta, no Allianz Parque, ocorreu em março. Contra os argentinos, a volta tem o mando palmeirense e está marcada para o Mané Garrincha.

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