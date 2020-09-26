Peres volta a criticar postura de Sampaoli enquanto técnico do Santos: 'Fizemos dívidas por causa dele'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A saída de Jorge Sampaoli do Santos, em dezembro do ano passado, aparentemente ainda não é assunto superado pelo presidente santista, José Carlos Peres, que em entrevista à ESPN Brasil, na última sexta-feira (25) voltou a falar sobre o ex-treinador. Elogiado como profissional, o atual comandante do Atlético-MG teve a sua postura “gastona” criticada por Peres, que afirma que o Peixe fez dívidas por conta de pedidos de atletas do argentino, que acabaram não rendendo em campo.

– Sampaoli é jogo duro, fizemos dívidas por causa dele. Jogadores cobrados em coletiva não renderam. Fizemos 12 contratações. Teve resultado ótimo, extraordinário treinador. Pontuação de campeão brasileiro – afirmou o presidente santista em entrevista.