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Peres vê irregularidade em pedido de impeachment contra ele no Santos: 'Isso não existe'

No dia 28 de setembro, Conselho Deliberativo do Peixe votará relatório da CIS que indica impedimento do mandatário santista, com possibilidade de afastamento imediato do cargo...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 13:00
Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!
O presidente do Santos vê ilegitimidade na indicação de impeachment por parte da Comissão de Inquérito e Sindicância, que será votada pelo Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (28). Um dos motivos, é o número de pré-candidatos ao cargo máximo do Peixe que atuam como conselheiros.
– Foi uma alteração no Estatuto Social, em pleno 2019, que incluiu texto do Profut. Foram lá e colocaram para tirar o presidente só com o poder do Conselho Deliberativo. Isso não existe, lei não pode ser retroativa – afirmou Peres em entrevista à ESPN Brasil na última sexta-feira (25).
– Temos 10 pré-candidatos fazendo política lá, minando o ambiente. Eles deveriam se afastar. Por que meu processo passou na frente? – acrescentou.O cartola também questionou a diferença de tratamento do Egrégio em relação a processos semelhantes contra outros ex-presidentes do Alvinegro e reforçou que as contas de 2019 não poderiam ser reprovadas, já que o clube apresentou superavit.
– Três processos de ex-presidentes não foram colocados, agora colocam o meu processo. Processo absurdo. Demos R$ 23,5 milhões de lucro em 2019 –
O relatório da CIS reforça infrações estatutárias apresentadas pelo Conselho Fiscal e aprovada pelos conselheiros, que aponta irregulares da gestão em pagamento de comissões não computadas e mau uso do cartão corporativo.
O mandato de Peres se encerra em dezembro, e o atual presidente santista já declarou que não pretende concorrer à reeleição. Atualmente, oito nomes se apresentam como pré-candidatos: Andrés Rueda, Daniel Curi, Esmeraldo Tarquinio, Fernando Silva, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, Milton Teixeira Filho e Vágner Lombardi.

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