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Peres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontos

Para presidente santista, mudança na legislação da Fifa resguarda Peixe de punição semelhante a imposta ao Cruzeiro
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LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 09:00

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O impedimento no registro de novos jogadores por parte do Santos, devido uma dívida com o Hamburgo (ALE), já se arrasta há três meses. A equipe alemã cobra 4,1 milhões de euros (R$ 23 mi na cotação atual) do Peixe na Fifa pelo não pagamento do zagueiro Cléber Reis, contratado pelo Peixe em 2017, ainda na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior.
O atual mandatário santista, José Carlos Peres, negocia o pagamento com os alemães, mas teme por possíveis punições maiores ao Peixe. Ainda assim, o cartola acredita que a situação do Alvinegro Praiano não se enquadra a do Cruzeiro, que foi punido pela entidade máxima do futebol com a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro da Série B pelo não pagamento de uma taxa de 850 mil euros junto ao Al Wahda (EAU) pelo empréstimo do meia Denilson, em 2016.
– Na verdade, essa dívida do Cléber Reis foi feita em 2017, já sob nova legislação da Fifa. Até 2016, era uma lei antiga e por isso o Cruzeiro perdeu os pontos. O nosso advogado está na Fifa acompanhando isso – disse em entrevista à rádio Transamérica nesta quinta-feira.
– A punição é não poder comprar novos jogadores. Pode vir até outras punições mais pesadas. A questão é de um acordo, se não pagar, não tem conversa. Tem de pagar um montante e eles liberam no dia seguinte – completou.E MAIS:Santos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaCom Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocríticaSegundo Peres, o acordo para a quitação da dívida estava avançado, mas a mudança de diretoria no Hamburgo dificultou o andamento do acerto.
– A gente estava bem adiantado, mas presidente e Departamento Jurídico mudaram por lá. As promessas foram feiras e não foram cumpridas na gestão passada. A gente está próximo de um acordo – pontuou.
Cléber Reis tem contrato com o Santos até janeiro de 2022, mas desde o segundo semestre de 2017 não é aproveitado no clube, acumulando empréstimos. O vínculo atual é com a Ponte Preta até o fim desta temporada. O Peixe também emprestou o jogador ao Coritiba, Paraná e Oeste nos últimos três anos. E MAIS:

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