Peres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O impedimento no registro de novos jogadores por parte do Santos, devido uma dívida com o Hamburgo (ALE), já se arrasta há três meses. A equipe alemã cobra 4,1 milhões de euros (R$ 23 mi na cotação atual) do Peixe na Fifa pelo não pagamento do zagueiro Cléber Reis, contratado pelo Peixe em 2017, ainda na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior.

O atual mandatário santista, José Carlos Peres, negocia o pagamento com os alemães, mas teme por possíveis punições maiores ao Peixe. Ainda assim, o cartola acredita que a situação do Alvinegro Praiano não se enquadra a do Cruzeiro, que foi punido pela entidade máxima do futebol com a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro da Série B pelo não pagamento de uma taxa de 850 mil euros junto ao Al Wahda (EAU) pelo empréstimo do meia Denilson, em 2016.

– Na verdade, essa dívida do Cléber Reis foi feita em 2017, já sob nova legislação da Fifa. Até 2016, era uma lei antiga e por isso o Cruzeiro perdeu os pontos. O nosso advogado está na Fifa acompanhando isso – disse em entrevista à rádio Transamérica nesta quinta-feira.

– A punição é não poder comprar novos jogadores. Pode vir até outras punições mais pesadas. A questão é de um acordo, se não pagar, não tem conversa. Tem de pagar um montante e eles liberam no dia seguinte – completou.E MAIS:Santos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaCom Derlis, adversário do Santos na Libertadores volta aos treinosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosPresidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocríticaSegundo Peres, o acordo para a quitação da dívida estava avançado, mas a mudança de diretoria no Hamburgo dificultou o andamento do acerto.

– A gente estava bem adiantado, mas presidente e Departamento Jurídico mudaram por lá. As promessas foram feiras e não foram cumpridas na gestão passada. A gente está próximo de um acordo – pontuou.