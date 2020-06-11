Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres avaliou positivamente o início de trabalho do técnico Jesualdo Ferreira à frente do clube. Embora tenha reconhecido início ruim, o mandatário santista frisou as oportunidades dadas pelo português aos jogadores mais jovens.

– Jesualdo foi bem. Não começou bem, estava em adaptação, depois ele melhorou. Está classificado, não saímos de nenhuma competição e fazendo um bom trabalho em também em lançar os meninos. Se você pegar o nosso elenco principal hoje, tem vários atletas da base que estão sendo lapidados – disse Peres em entrevista à Rádio Bandeirantes.E MAIS:Presidente do Santos se defende sobre possível impeachment: 'Podem chamar de incompetente, não ladrão'Prefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocoloConselho do Santos marca reunião virtual para votar parecer sobre contas reprovadas em 2018Presidente do Santos critica retomada dos treinamentos do Red Bull Bragantino: ‘Fato desagradável’O cartola também elogiou a postura e a valentia do treinador e disse que mantém contato contante com Jesualdo.

– Faz um trabalho primoroso. Está em adaptação. É um treinador que não reclama, ele conversa, senta e dispute, e sempre pronto para ouvir. Tenho conversado bastante, tenho mandado recado, a gente se fala por videoconferência, WhatsApp, sempre passando algo positivo pra ele – afirmou o presidente santista.

– É desse jeito valente. Estrangeiro, pega essa pandemia, aguentou firme, ficou no Brasil. Em momento nenhum quis sair do Brasil. Sujeito valente, falou que ficaria aqui, que a missão dele é aqui, agora vamos ter o retorno, se Deus quiser – completou.