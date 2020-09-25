Peres culpa pandemia por não quitar dívida do Santos com o Hamburgo-ALE: 'Teríamos resolvido'

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Impedido de registrar novos jogadores, por conta de uma dívida de cerca de R$ 30 milhões com o Hamburgo (ALE), o Santos vive dias difíceis administrativamente, já que é alvo de mais duas possíveis sanções, vindas de Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL). No entanto, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, afirmou que o principal motivo para não ter quitado essas dívidas foi a pandemia do novo coronavírus.

– Estamos tentando uma solução para resolver rapidamente a questão do Hamburgo, único transfer ban que nos impede de contratar. Temos três casos: Hamburgo, Huachipato e Atlético Nacional. O mais pesado é o de Hamburgo. Teríamos resolvido se não fosse a pandemia – disse Peres à ESPN Brasil.A pendência com o clube alemão é fruto da gestão anterior a Peres, quando Modesto Roma Júnior, o antecessor do atual mandatário, era presidente, contratou o atleta em 2017, por 2,5 de euros (R$ 7,3 mi à época), e nunca pagou. Com juros e multas a quantia hoje chega a 4,5 milhões de euros (R$ 29 mi no câmbio atual), acréscimos estes criticados pelo cartola do Alvinegro.

– Só de multa são 750 mil euros. Querem juros de 15 ou 20%, um absurdo. Mas é aquilo: quem deve tem que pagar – pontuou Peres.