Peres afirma que ativos do Santos aumentaram em sua gestão: 'Isso me deixa muito feliz'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Um dos motivos que o presidente do Santos, José Carlos Peres, vê-se satisfeito durante a sua gestão, que encerra no fim deste ano (ele tem direito de concorrer a reeleição, mas garante não ter interesse) é o aumento nos números de ativos, atletas com potencial de mercado, neste período.

De acordo com mandatário santista, quando ele assumiu o clube tinha apenas o zagueiro Lucas Veríssimo como “jogador de vitrine” e essa expansão de nomes é benéfica ao clube que pode ter no elenco peças como refugo financeiro em momentos de necessidades.