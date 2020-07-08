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Peres afirma que ativos do Santos aumentaram em sua gestão: 'Isso me deixa muito feliz'

Segundo o presidente santista, no início do seu mandato, apenas Lucas Veríssimo era uma peça com "potencial de mercado" no elenco do clube...
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Publicado em 

08 jul 2020 às 00:29

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 00:29

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um dos motivos que o presidente do Santos, José Carlos Peres, vê-se satisfeito durante a sua gestão, que encerra no fim deste ano (ele tem direito de concorrer a reeleição, mas garante não ter interesse) é o aumento nos números de ativos, atletas com potencial de mercado, neste período.
De acordo com mandatário santista, quando ele assumiu o clube tinha apenas o zagueiro Lucas Veríssimo como “jogador de vitrine” e essa expansão de nomes é benéfica ao clube que pode ter no elenco peças como refugo financeiro em momentos de necessidades.
– A grande diferença entre o Santos de 2020 e de 2018, quando eu assumo, é que lá tínhamos apenas um ativo, o Lucas Veríssimo, e hoje temos vários ativos. E isso me deixa feliz, porque em qualquer aperto ou necessidade podemos recorrer a venda de algum jogador – disse Peres em entrevista à ESPN Brasil.

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