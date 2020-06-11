Peres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no Santos

Crédito: Peres assumiu a presidência do Santos em janeiro de 2018 (Gabriela Brino/LANCE!

No último ano de mandato como presidente do Santos, José Carlos Peres afirmou que não possui interesse em concorrer à reeleição no fim do ano.

Entre os fatores que justificam o desinteresse estão questões familiares que, segundo o mandatário santista, “não quer mais esse estresse”.

– Eu não tenho o menor interesse em continuar. Fiz a minha parte. Contrato de três anos. Primeiro dia que eu assumi veio um monte de gente como facão na mão. A minha família não quer mais esse estresse – disse em entrevista à Rádio Transamérica, de São Paulo.

No entanto, o cartola não deixou claro se apoiará algum candidato para a situação.

– Tem que decidir de uma forma democrática. A gente quer diminuir esse prejuízo, não queremos ser obrigado a devolver tudo lá na frente – afirmou Peres.