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futebol

Peres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no Santos

Presidente do Santos justificou o estresse na família como principal fator para a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 20:35

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 20:35

Crédito: Peres assumiu a presidência do Santos em janeiro de 2018 (Gabriela Brino/LANCE!
No último ano de mandato como presidente do Santos, José Carlos Peres afirmou que não possui interesse em concorrer à reeleição no fim do ano.
Entre os fatores que justificam o desinteresse estão questões familiares que, segundo o mandatário santista, “não quer mais esse estresse”.
– Eu não tenho o menor interesse em continuar. Fiz a minha parte. Contrato de três anos. Primeiro dia que eu assumi veio um monte de gente como facão na mão. A minha família não quer mais esse estresse – disse em entrevista à Rádio Transamérica, de São Paulo.
No entanto, o cartola não deixou claro se apoiará algum candidato para a situação.
– Tem que decidir de uma forma democrática. A gente quer diminuir esse prejuízo, não queremos ser obrigado a devolver tudo lá na frente – afirmou Peres.
Em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, no YouTube, no dia 11 de abril, Peres não havia descartado a possibilidade de buscar mais três anos como presidente do Santos, em dezembro. Na ocasião, ele alegou não ter encontrado um sucessor.E MAIS:Presidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebolPeres mantém portas do Santos abertas a Cuca: 'Sou fã número um'Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do SantosPeres avalia o seu trabalho à frente do Santos e faz autocrítica E MAIS:

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