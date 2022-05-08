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futebol

Perdemos dois pontos no jogo de hoje, define Dudu após empate do Palmeiras com Fluminense

Atacante foi um dos destaque do Verdão, marcando o gol da equipe no Allianz Parque...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 18:16
O sentimento da torcida do Palmeiras foi o mesmo do atacante Dudu na saída de campo após o empate da equipe em 1 a 1 com o Fluminense na tarde deste domingo (8), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.Na saída de campo, o camisa 7 ressaltou o gosto amargo pelo empate sofrido mesmo após ele mesmo ter marcado o gol que abriu o placar para o Verdão. Foi a primeira vez que os cariocas arrancaram pontos dos paulistas na nova arena alviverde.
- Foi um bom jogo, bem jogado, acho que a gente perde dois pontos nesse jogo, mas é ter cabeça no lugar para primeiro conseguirmos nossa classificação na Copa do Brasil.
Dudu refere-se ao confronto da próxima quarta-feira (11) do Verdão com a Juazeirense, em Londrina (PR), pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, em Barueri (SP), foi 2 a 1 para os paulistas.
Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Palmeiras será sábado (14) ante o RB Bragantino, às 16h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque. O Verdão é só o 13º colocado, com seis pontos ganhos.TABELA> Confira os jogos e a classificação do Brasileirão-22> Confira os jogos e a classificação da Libertadores-22> Confira os jogos da Copa do Brasil-22> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: RonyduranteapartidadestatardecontraoFluminense:Verdãosóempatou(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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