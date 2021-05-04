Perda irreparável? Confira o desempenho de Paolo Guerrero no Inter

O grande impasse do Internacional é o atacante Paolo Guerrero. No fim de semana, o empresário do atleta pediu a sua rescisão contratual via imprensa e irritou a diretoria do Colorado.
O contrato do centroavante vai até dezembro deste ano e a partir de junho, o camisa 9 pode assinar um contrato com outra equipe.
A principal reclamação do staff do peruano é que o Inter ainda não procurou o atleta para renovar o vinculo, o que é considerado um desrespeito.
Por outro lado, o Colorado aguarda pacientemente a hora certa de negociar e sabe que não tem uma dependência pelo jogador, pois apresenta boas opções no elenco, como, por exemplo, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.
Números
Desde a sua chegada ao Internacional, Paolo Guerrero apresenta a marca de 61 partidas e 31 gols.