Pepê se despede do Flamengo: 'Sentimento de missão cumprida'

De saída do Flamengo, o meia Pepê publicou um vídeo de despedida nesta sexta-feira em suas redes sociais. Com imagens de sua passagem pelo Rubro-Negro, onde foi revelado, o meia agradece ao clube, o qual deixa com o "sentimento de missão cumprida". Aos 23 anos, Pepê defenderá o Cuiabá.
- 13 anos se passaram e é hora de dizer adeus. Tanto tempo, mas parece que foi tão rápido. Nasci, cresci e vivi no Mengão. Desde pequeno sonhava e tinha certeza que jogaria nesse clube - diz Pepê, que narra o vídeo, completando:
- Conquistei oito títulos como profissional e 11 na base (...). Superei tantos questionamentos e críticas. Saio com o sentimento de missão cumprida e pela porta da frente. Obrigado, Flamengo e Nação! - publicou o meia - veja abaixo! Pepê disputou 26 partidas pelo time principal do Flamengo, tendo marcado dois gols. Em 2020, o meia esteve perto de deixar o clube, mas passou a ganhar chances com Rogério Ceni e teve seu vínculo - o qual se encerrava em dezembro - renovado até o meio de 2021. Foram 18 jogos com Rogério Ceni.