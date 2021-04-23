Pepê se despede do Flamengo: 'Sentimento de missão cumprida'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

De saída do Flamengo, o meia Pepê publicou um vídeo de despedida nesta sexta-feira em suas redes sociais. Com imagens de sua passagem pelo Rubro-Negro, onde foi revelado, o meia agradece ao clube, o qual deixa com o "sentimento de missão cumprida". Aos 23 anos, Pepê defenderá o Cuiabá.

- 13 anos se passaram e é hora de dizer adeus. Tanto tempo, mas parece que foi tão rápido. Nasci, cresci e vivi no Mengão. Desde pequeno sonhava e tinha certeza que jogaria nesse clube - diz Pepê, que narra o vídeo, completando: