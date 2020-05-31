Pepe perde amigo para a Covid-19 e defende a ideia de lockdown

- Não vamos dar desculpas em comorbidades ou qualquer outro motivo. Sim ele tinha comorbidades. E não é por este motivo que estava condenado. É idoso? Está condenado então? Se este meu post de angústia puder alcançar mais e mais gente, agradeço. Você é saudável? Graças a Deus. Sou a favor do lockdown na Baixada Santista e São Paulo. Nada de reabertura. Não estamos em curva descendente, mas ascendente. Os governantes precisam escutar a nossa voz. Não a reabertura do comércio! - escreveu.

Veja o post de Pepe Ver essa foto no Instagram Perdeu se mais uma vida de pessoa extremamente querida, o Toninho motorista Antônio Ferreira Da Silva Neto e, principalmente, amigo da família. Espirituoso e inteligente, viajar com ele era certeza de momentos de boa conversa. Sempre tinha um trocadilho engraçado na ponta da língua. Apresentava ele aos outros como “o segundo melhor motorista de toda América Latina”. Ele perguntava, já sabendo que vinha gozação, quem era o primeiro. Eu respondia: “todos os outros motoristas da América Latina empatados.” Era só risada. Assim era nossa relação de grande amizade e apreço. Não vamos dar desculpas em comorbidades ou qualquer outro motivo. Sim ele tinha comorbidades. E não é por este motivo que estava condenado. É idoso? Está condenado então? Se este meu post de angústia puder alcançar mais e mais gente, agradeço. Você é saudável ? Graças a Deus. Mas não vamos continuar a dar forças a covid 19 levar tanta gente e trazer tanta tristeza. Sou a favor de reavaliarem a abertura do comércio na Baixada Santista e São Paulo. Não estamos em curva descendente, mas ascendente. Os governantes precisam escutar a nossa voz. Não a reabertura do comércio! José Macia Pepe Uma publicação compartilhada por José Macia Pepe Oficial (@canhao_da_vila) em 31 de Mai, 2020 às 5:45 PDT E MAIS:Palmeiras x Santos pelo BR-20: os votos, posição por posição, do LANCE!Com promoção, Santos ganha mais de 4 mil sócios durante a pandemiaDe solução para o ataque a esquecido: Uribe completa um ano no Santos E MAIS: