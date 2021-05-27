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futebol

Pep Guardiola é o nome favorito para assumir o comando do Barcelona

Joan Laporta, presidente do clube catalão, pretende conversar com o treinador após a decisão da Champions League e propor o retorno do técnico em 2022...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:25
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Pep Guardiola é o nome favorito para assumir o Barcelona. Segundo o "As", Joan Laporta, presidente da equipe blaugrana, deve entrar em contato com o técnico do Manchester City no domingo, após a decisão da Champions League, e propor o retorno do treinador.O mandatário afirma ao seu entorno que se vê capaz de convencer o catalão a voltar. No entanto, o objetivo seria que Guardiola retornasse apenas na próxima temporada. O comandante dos Citzens possui contrato com o clube inglês até 2023.
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Dessa forma, Ronald Koeman conseguiria se manter no cargo atual no Barcelona por mais um ano. O contrato do holandês termina em 2022 e o Barça não precisaria pagar uma multa de oito milhões de euros (R$ 51 milhões) para demití-lo nas próximas semanas.
Joan Laporta e Guardiola possuem uma boa relação, pois foi na gestão do atual presidente que o técnico ganhou sua primeira chance de trabalho em um time profissional em 2008. A dupla permaneceu junta até 2010 quando o mandatário teve que deixar seu cargo após sete anos.

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