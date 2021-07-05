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Pep Guardiola ataca Javier Tebas, presidente da La Liga

Técnico do Manchester City afirmou que Tebas deveria aprender a gerir o futebol como a Premier League ao invés de criticar investimentos feitos por clubes ingleses...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 10:17

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 10:17

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Em coletiva de imprensa, Pep Guardiola fez diversas críticas contra Javier Tebas, presidente da La Liga. O comandante do Manchester City afirmou que o mandatário deveria se espelhar no modelo de gestão da Premier League e que não deveria reclamar dos investimentos feitos pelos clubes ingleses.- Talvez o futebol seja o único negócio em que as pessoas que querem investir sejam mal vistas. Que problema há quando United, City, Chelsea ou Liverpool querem investir? Clubes como o nosso não querem nenhum benefício, apenas reinvestir para que a gente siga crescendo para os fãs. Se o produto é melhor vendido e se paga mais pelos direitos televisivos, o senhor Tebas, que sabe de tudo mais do que ninguém e é mais sábio do que ninguém, que aprenda.
> Veja a tabela da Eurocopa
O catalão ainda aproveitou o momento para comentar sobre a situação da renovação contratual entre Barcelona e Lionel Messi.
- Talvez assim Barcelona, Real Madrid, Atlético e Valencia tivessem mais recursos para fazer as contratações que deveriam. Se Tebas vendesse o melhor produto seria mais fácil para o Barça segurar Messi? Ele faz tudo bem, mas o problema são todos os outros países e outros clubes.
O Barcelona busca se desfazer de diversos atletas do atual elenco com o objetivo de reduzir a folha salarial da equipe e se encaixar dentro do teto imposto pela La Liga. Na atual situação, o clube não consegue negociar a renovação com o craque argentino por conta das dificuldades financeiras.

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