Pep Guardiola ataca Javier Tebas, presidente da La Liga

Em coletiva de imprensa, Pep Guardiola fez diversas críticas contra Javier Tebas, presidente da La Liga. O comandante do Manchester City afirmou que o mandatário deveria se espelhar no modelo de gestão da Premier League e que não deveria reclamar dos investimentos feitos pelos clubes ingleses.- Talvez o futebol seja o único negócio em que as pessoas que querem investir sejam mal vistas. Que problema há quando United, City, Chelsea ou Liverpool querem investir? Clubes como o nosso não querem nenhum benefício, apenas reinvestir para que a gente siga crescendo para os fãs. Se o produto é melhor vendido e se paga mais pelos direitos televisivos, o senhor Tebas, que sabe de tudo mais do que ninguém e é mais sábio do que ninguém, que aprenda.
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O catalão ainda aproveitou o momento para comentar sobre a situação da renovação contratual entre Barcelona e Lionel Messi.
- Talvez assim Barcelona, Real Madrid, Atlético e Valencia tivessem mais recursos para fazer as contratações que deveriam. Se Tebas vendesse o melhor produto seria mais fácil para o Barça segurar Messi? Ele faz tudo bem, mas o problema são todos os outros países e outros clubes.
O Barcelona busca se desfazer de diversos atletas do atual elenco com o objetivo de reduzir a folha salarial da equipe e se encaixar dentro do teto imposto pela La Liga. Na atual situação, o clube não consegue negociar a renovação com o craque argentino por conta das dificuldades financeiras.