Pep Guardiola ataca Javier Tebas, presidente da La Liga

Em coletiva de imprensa, Pep Guardiola fez diversas críticas contra Javier Tebas, presidente da La Liga. O comandante do Manchester City afirmou que o mandatário deveria se espelhar no modelo de gestão da Premier League e que não deveria reclamar dos investimentos feitos pelos clubes ingleses.- Talvez o futebol seja o único negócio em que as pessoas que querem investir sejam mal vistas. Que problema há quando United, City, Chelsea ou Liverpool querem investir? Clubes como o nosso não querem nenhum benefício, apenas reinvestir para que a gente siga crescendo para os fãs. Se o produto é melhor vendido e se paga mais pelos direitos televisivos, o senhor Tebas, que sabe de tudo mais do que ninguém e é mais sábio do que ninguém, que aprenda.