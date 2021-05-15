Pensando na Sul-Americana, RB Bragantino vai com time alternativo contra a Ponte na semifinal do Troféu do Interior

O time Red Bull Bragantino deve entrar com um time bem modificado para o confronto de amanhã contra a Ponte Preta, válido pela semifinal do Troféu do Interior. O jogo está marcado para Bragança Paulista, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.O Massa Bruta fez essa opção pensando no próximo duelo da próxima terça-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pois precisa vencer para continuar com chances de passar de fase. Uma derrota pode eliminar o time de Bragança Paulista.
O provável time do Red Bull Bragantino para enfrentar a Ponte Preta será: Júlio César, Luan Candido, Natan, Realpe, Weverton, Ryller, Cuello, Pedrinho, Gabriel Novaes, Chrigor e Hurtado.
Vale destacar que o time do Massa Bruta é o atual campeão do Troféu do Interior. Em 2020, o time do Red Bull Bragantino conquistou o título ao derrotar o Guarani pelo placar de 1 a 0, gol de Léo Ortiz.