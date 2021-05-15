Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pensando na Sul-Americana, RB Bragantino vai com time alternativo contra a Ponte na semifinal do Troféu do Interior
O Massa Bruta tem um confronto decisivo na terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Talleres, na Argentina...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 20:51

LanceNet

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O time Red Bull Bragantino deve entrar com um time bem modificado para o confronto de amanhã contra a Ponte Preta, válido pela semifinal do Troféu do Interior. O jogo está marcado para Bragança Paulista, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.O Massa Bruta fez essa opção pensando no próximo duelo da próxima terça-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pois precisa vencer para continuar com chances de passar de fase. Uma derrota pode eliminar o time de Bragança Paulista.
O provável time do Red Bull Bragantino para enfrentar a Ponte Preta será: Júlio César, Luan Candido, Natan, Realpe, Weverton, Ryller, Cuello, Pedrinho, Gabriel Novaes, Chrigor e Hurtado.
Vale destacar que o time do Massa Bruta é o atual campeão do Troféu do Interior. Em 2020, o time do Red Bull Bragantino conquistou o título ao derrotar o Guarani pelo placar de 1 a 0, gol de Léo Ortiz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados