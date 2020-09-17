Pelo não pagamento por Soteldo, Santos é novamente punido pela Fifa

Crédito: Jota Erre/Photo Premium

O Santos foi punido pela Fifa pela segunda vez e agora não poderá registrar jogadores nas próximas três janelas de transferência. A punição se deve ao não pagamento de 3,4 milhões de dólares (R$ 18 milhões na cotação atual) ao Huachipato (CHI), pela contratação do atacante Soteldo, em 2019.

A informação foi publicada inicialmente pelo “GE.Globo” e confirmada pelo LANCE!.Desde março o Peixe já não podia contratar, por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE) por não ter cumprido o compromisso pela aquisição do zagueiro Cléber Reis, em 2017. Incluindo juros e multas a pendência com a equipe alemã gira em torno de R$ 30 milhões atualmente.

Na manhã desta quinta-feira (17), o Santos se posicionou através de uma nota em seu site oficial onde afirma que ambas as punições serão imediatamente retiradas após os devidos pagamentos e que o bloqueio de atuação nas janelas existe apenas enquanto as dívidas ainda estiverem em trânsito. (Confira a nota na íntegra ao fim da matéria)O Alvinegro Praiano ainda pode ser sancionado em outros processos, como do próprio Huachipato, que afirma que o clube santista teria a obrigatoriedade de aquisição dos 50% restante de Soteldo, ainda esse ano, o que não aconteceu, e do Atlético Nacional (COL), que cobra duas parcelas da compra do zagueiro Felipe Aguilar, vendido no primeiro semestre ao Atlético-PR.

Por sua vez, o Santos aciona na entidade máxima do futebol o Pachuca (MEX), após a equipe mexicana ter integrado o meia Cueva em seu elenco, mesmo sem a liberação do Peixe, que ainda não pagou o Krasnodar (RUS), equipe no qual o Alvinegro adquiriu o peruano. Os russos, no entanto, são parte solidária aos santistas na ação contra o time do México.

Enquanto isso, o Peixe segue se acertando indiretamente com alguns atletas, otimista que poderá entrar em acordo com os clubes em que possui pendências. O zagueiro Laércio e os volantes José Welison e Elias já estão apalavrados com o Alvinegro Praiano. Laércio e Elias, inclusive, já estão em Santos e o segundo já treina no CT Rei Pelé.

Confira a nota do Santos na íntegra:

"O Santos Futebol Clube esclarece que a punição imposta pela FIFA, referente a negociações com Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), será retirada imediatamente após a realização dos pagamentos aos respectivos Clubes. A suspensão de três janelas, portanto, impede o Peixe de atuar no mercado somente enquanto existirem estas respectivas pendências.

A pendência junto ao Hamburgo dura desde o ano de 2017, e é referente a aquisição do jogador Cleber Reis. Esta pendência está sendo tratada desde 2018, devido a pesadas multas e juros. O Santos FC ressalta que trabalha para o devido pagamento e espera solução definitiva.

A pendência junto ao Huachipato, por sua vez, existe desde 2019 e estava em tratativas avançadas de acordo com o executante. O Santos Futebol Clube foi surpreendido com a execução no Tribunal da FIFA. O Clube lamenta e registra que trabalha arduamente em busca das devidas soluções".