Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pelo Inglês, Chelsea vence o West Ham em partida importante em briga por vaga na Champions
futebol

Pelo Inglês, Chelsea vence o West Ham em partida importante em briga por vaga na Champions

Vitória da equipe dos Blues por 1 a 0 com gol de Timo Werner foi vital para deixar adversário direto para trás na tabela...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 15:23
Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
Neste sábado, o West Ham recebeu o Chelsea no London Stadium, em Londres, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória da equipe do Chelsea por 1 a 0, e o atacante Timo Werner marcou o único gol do jogo.
Veja a tabela do InglêsWEST HAM TENTAA equipe do West Ham criou chances de ataque durante a primeira etapa, mas nenhuma de suas finalizações chegou ao gol. Em um lance, o árbitro de vídeo chegou a revisar um possível pênalti em Tomas Soucek, mas nada foi marcado pelo VAR.
ABRIU O PLACAR​Se o West Ham tentou, o Chelsea conseguiu fazer de seus lances de ataque algo concreto para um gol. Apenas na primeira etapa, a equipe finalizou seis vezes e, em um desses chutes, Timo Werner abriu o placar após cruzamento de Ben Chilwell.
SEGUE NO ATAQUEO segundo tempo do Chelsea não foi de uma equipe que mostrava-se contente com uma vitória magra por 1 a 0. A equipe dos Blues seguiu pressionando o time do West Ham durante os 45 minutos finais, mas não conseguiram ampliar a vantagem.
EXPULSÃOJá perto do final da partida, o West Ham, que tentava se encontrar em busca de um empate, sofreu mais um grande baque. Aos 36 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabián Balbuena recebeu o cartão vermelho por entrada forte em Chilwell, e a equipe da casa ficou com menos um jogador.
SEQUÊNCIAO West Ham enfrenta o Burnley às 16:15h (de Brasília) do dia 3 de maio pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Real Madrid às 16h (de Brasília) desta terça-feira, em partida válida pela semifinal da Champions League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aninha Dagostini surfando na Avalanche, onda em Vila Velha
Espírito Santo abre espaço para mulheres no surf de ondas grandes
Imagem de destaque
Hipertensão: diagnóstico precoce e hábitos saudáveis fazem a diferença
Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados