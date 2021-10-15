Pelo fim da greve: presidente do Cruzeiro se reúne com líderes do elenco para a volta aos treinos

A sexta-feira, 15 de outubro, segue quente no Cruzeiro. Com a greve no clube, por atrasos salariais constantes, o presidente Sérgio Santos Rodrigues tenta com os líderes do time, Fábio, Rômulo e Rafael Sobis encerrar a paralisação. Sérgio esteve reunido com um grupo de empresários cruzeirenses e tentou um empréstimo de R$ 32 milhões que seriam utilizados para manter as contas em dia até o fim do ano. Desse montante, Sérgio queria que R$ 20 milhões fossem disponibilizados de imediato para pagar os atrasados e encerrar o movimento grevista da Raposa. Outra reunião com empresários está agendada para segunda-feira, 18, em nova tentativa de obter recursos que ajudem a aliviar a calamitosa situação cruzeirense. O restante do dinheiro seria utilizado para quitar a punição na FIFA, o Transfer Ban, que impede o clube de contratar atletas e reforçar o elenco. O valor está perto dos R$ 14 milhões.