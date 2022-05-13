Pelo Cariocão sub-20, Botafogo vence a Portuguesa e sobe na tabela

Na manhã desta sexta-feira, o Botafogo derrotou a Portuguesa por 2 a 1 no estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela oitava rodada da Taça Guanabara sub-20. Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Sapata e Kauê.> ATUAÇÕES: Matheus e Patrick garantem vitória do BotafogoCom o resultado, o Botafogo chegou aos 13 pontos e assume provisoriamente a terceira colocação do Cariocão - está atrás apenas de Vasco (o líder) e o Volta Redonda (vice-líder). Flamengo e Fluminense ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Glorioso.
O próximo compromisso do time sub-20 do Botafogo acontece na próxima sexta-feira, às 15h, contra o Audax. A partida, que é válida pela nona rodada da Taça Guanabara, acontece no CEFAT.